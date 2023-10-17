公益共好造林…台新金拚減碳 台東植樹4千株

海葵風災造成上萬棵樹倒塌，台新金控雪中送炭苗木造林，董事長吳東亮和妻子彭雪芬昨前往台東，主持在台東森林公園的「公益植樹共好計畫」牛樟樹苗植樹典禮，並與台東縣政府、台東大學、綠色冀泉共同簽署合作意向（ＭＯＵ）。

台新金昨兵分兩路，上午由吳東亮偕同台新董監事及主管與台東縣副縣長王志輝、台東大學校長曾耀銘，以及綠色冀泉創辦人陳宇華在植樹典禮後一同種下牛樟樹苗，下午則由總經理林維俊、台新志工與台東大學師生在台東大學知本校區聯合種樹。

吳東亮表示，好的事情從企業開始，也要推動到每一個人，台新致力永續行動，集結企業、社會企業、社福團體、校園等眾人之力，帶動環境與社會的正向雙循環。而「公益植樹共好計畫」集結了植樹友善環境（Ｅ），社福團體參與培育樹苗（Ｓ），展現碳中和公務出行碳排的積極公司治理作為（Ｇ），是經典的ＥＳＧ活動範例，也是台灣創舉。

台新公益慈善基金會在台東已協助廿七家社福團體獲得公益基金兩千五百萬元。針對「公益植樹共好計畫」，台新金指出，由台新銀行與綠色冀泉合作，首年由台新購買四千棵牛樟樹幼苗，提供十二家台東社福團體培育，期間更導入「育苗換金」模式，幼苗培育一年後長成的樹苗，一半可兌換育苗金，另外一半可換回兩株幼苗重新投入培育，育成的樹苗，種植後將碳中和台新員工全年公務出行產生的排碳量。

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