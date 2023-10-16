接軌ICS！降增資壓力鍋 壽險業向金管會力爭這1件事
2026年起壽險業將接軌IFRS17和ICS2.0，業者正向金管會爭取，盼「保單價值差額準備金」可從目前放在負債項下，轉列權益項下，藉此一可增加淨值，緩解接軌的增資壓力鍋，二是當利率走升時，有機會少提準備金，有助提振業者獲利。
所謂「保單價值差額準備金」是指，壽險業者針對保價金（保單現金價值）所提的準備金，從目前依法定公式計算，2026年起，改為各壽險公司依照「內部最佳精算」去估算準備金。
這「最佳精算」是各公司以精算專業、與自己發展模型、精算協會給的原則、推估方法，推估出最佳估計準備金。
簡單說，過去是用一套法定公式計算準備金的大鍋飯，未來則是各業者依各自保單結構計算準備金。準備金提列多寡也與利率高低有關，一般來說，利率走升時、可減少提準備金，反之則增加。
例如目前依法定公式計算，某一家公司保價金需提102元準備金，2026年改為「最佳精算」後，可能因利率走高，保價金只需提99元準備金，中間這3元差額，目前依規定是放在「負債」，業者盼改列「權益」項下的特別盈餘公積。
保險局長施瓊華說，改列到特別盈餘公積與配息無關，因目前準備金是放負債，2026年業者期盼可以移去權益項下後，淨值可望提升。
壽險業者則說，若準備金依舊是放在負債，淨值會承壓，2026年接軌時增資會很辛苦，一旦可改列權益，提升淨值後，可減輕增資壓力，其次，高利率時代，準備金少提也有助獲利。
立委鍾佳濱今天在財委會中提及壽險業接軌ICS的難關，一、因過往賣過多高利保單，資本需求大增，但同時監理需求卻納入財報，導致業者資產負債管理困難，進而難以增資，二、監理需求，例如「保單價值差額準備金」列負債，也讓業者得提更多額外資本因應。
鍾佳濱提兩大解方，首先是將「保單價值差額準備金」可比照韓國，改提列在權益項下的「特別盈餘公積」（可提升淨值），其次，則是建立獨立監理報表，並希望金管會兩個月提交書面報告。
施瓊華說，保單價值差額準備金正在請業者試算，是否可以從負債、改列權益，這部分還需要考量，至於準備金是否可以不放財報，改用監理報表，這部分也需要評估。
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