全球人壽推銀髮專屬保單 80歲也能保的特定傷病險

重陽節即將來臨，許多地方政府已陸續發放敬老禮金，台灣面臨超高齡化社會來臨，樂齡族群的醫療保障需求愈來愈重要，全球人壽推出專為銀髮族設計專屬保單「樂齡ABC」專案，專案中包含三款特定傷病險保單，不僅高齡80歲也能投保，而且有體況病史者，也有機會補強保障，不管是銀髮族為自身準備保障，還是子女幫父母投保，都能協助守護高齡時期的健康，也同時減輕經濟負擔。

根據國家發展委員會推估，2026年我國老人人口占總人口比率將達20.8%，接近聯合國定義的超高齡國家老人人口占21%，至2036年更將達28%，進入極高齡國家。全球人壽表示，為回應高齡化社會的保障需求，加上許多醫療新藥新技術都需要自費的趨勢，透過「樂齡ABC」三款特定傷病險保險金採整筆給付方式設計，保戶可靈活運用於醫療或調養照護身體，是銀髮族最好的健康防護網。

癌症為國人十大死因之首，且癌症死亡有高達92.9%集中於50歲以上族群，同時40、50歲以上族群也是腦動脈血管瘤高危險群，相關自費醫療金額所費不貲。「全球人壽樂齡有愛定期特定傷病健康保險（LLA）」保障癌症(輕度)、癌症(重度)、腦血管動脈瘤開顱手術及良性腦腫瘤併神經障礙後遺症等4項特定傷病，投保年齡從50歲到80歲，即使是有體況，如有高血糖、高血壓的長輩們也有機會投保，是防禦癌症與腫瘤的優先選擇。

國內每10位成人就有1位患有慢性腎臟疾病，洗腎患者有高達88.6%集中於50歲以上族群；另外經典廣告句「肝若毋好，人生是黑白的」，每3人中約有1人患有脂肪肝，患者有高達74%集中於45歲以上族群，沒控制好恐致肝硬化甚至肝癌。「全球人壽樂齡有保定期特定傷病健康保險（LLB）」保障末期腎病變、嚴重肝硬化症、慢性肝病合併肝衰竭等6項特定傷病，投保年齡從55歲到80歲，即使有高血壓的長輩們，只要控制良好也有機會加強這方面的保障，是防禦腎、肝相關疾病風險的最佳戰友。

即將邁入秋冬，早晚溫度變化大，也是心血管疾病的好發季節。心臟疾病及腦血管疾病均為十大死因之一，亦是中高年齡者好發之慢性疾病。「全球人壽樂齡有心定期特定傷病健康保險（LLC）」保障急性心肌梗塞、腦中風後障礙等5項特定傷病，投保年齡從55歲到80歲，是長輩們防禦心血管疾病不可或缺的必備保障。

有些人會以為銀髮族投保保費都相對昂貴，但若以80歲女性分別投保LLA、LLB、LLC保額各50萬元為例，年繳標準保費分別為16,400元、3,945元、6,095元，每日保費分別約45元、11元、17元，就能輕鬆享特定傷病保障，且繳費10年期，保障最高可到90歲，安心沒煩惱。

全球人壽建議家有長輩的子女或本身已步入熟齡階段的長輩們，依照自己身體的狀況與需求，選擇適合的特定傷病保障。守護自身健康享安心，也減輕子女未來的負擔。

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