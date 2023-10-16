搭台積電設廠熱潮 台新將以福岡為基地向熊本擴張

看好台積電設廠商機，台新金總座林維俊今日受訪時指出，已獲金管會核准設置福岡出張所（類似支行），並已向日本遞件申請，未來將以福岡為基地，向熊本擴張囊括台積電設廠所帶動的台資供應鏈移轉商機。

台積電設廠帶動台資銀行設點熱潮，目前已有玉山銀設置福岡分行、中信銀也規劃在福岡布點，而台新銀日前已獲金管會核准設置福岡出張所，由於台日關係良好，估計應可望順利獲准。

林維俊受訪指出，台新銀在日本福岡設置出張所，是因為台積電去熊本設廠，同時為支持台積電晶圓廠運作，相關產業鏈都會跟著一起過去，尤其很多是台商，此時銀行業就應該去提供金融支援，所以台新銀向金管會遞件申請福岡出張所，對於獲准進度，他亦樂觀以對。

林維俊看好未來台資銀行前進日本九州的商機指出，日本半導體底子深厚，很多化學材料，甚至光罩、半導體製造設備，都是由日本製造供應，其中，熊本電力水力及半導體相關體系都在，再加上台積電臨門一腳去熊本設廠，並帶動台資企業一起過去。

對日股大漲、經濟動能增加，林維俊也看好未來日本發展前景指出，日本沉寂30年，過去泡沫造成不良影響，或是企業、個人家庭的借貸過多，這些都已經過去了，現在已看得出來日本正走出經濟失落30年；他認為，雖然日本也有人口減少的問題，從1億多降至7、8千萬，但若以短中期而言，已解決過去很多結構性的問題。

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