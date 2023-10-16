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台新金「以色列0曝險」！ 總座林維俊談2024：審慎樂觀

經濟日報／ 記者戴玉翔／台東即時報導

以色列與巴勒斯坦民兵組織哈瑪斯交戰，衝突持續延燒，成為牽動全球經濟前景的重要不確定性因素。台新金控（2887）總經理林維俊今（16）日指出，台新金控在以色列的曝險金額為零，若是以巴後續往不好的地方發展，金控不會有任何的受損。

以色列與巴勒斯坦爆發嚴重軍事衝突，地緣政治危機再起。根據金管會清查，我國銀行、保險及證券等金融三業及投信基金，對以色列曝險金額，截至2023年8月底達新台幣1,788億元，以債券為主，且目前均正常給息。

林維俊今日出席於台東森林公園舉辦「公益植樹共好計畫」植樹典禮，會前受訪時指出，以巴衝突是一個悲劇，大家都不樂見戰爭發生，衝突後續屬於政治議題難以預測，若以台新金控而言，在以色列的曝險金額為零，若是以巴後續往不好的地方發展，金控也不會有任何的受損。

對於明年的經濟展望，林維俊認為較為「審慎樂觀」，台灣仍為外銷主導的經濟體，連黑10幾個月的外銷負成長，也有慢慢轉正的跡象，經濟前景仍看美國利率變化、通膨控制的狀況，套一句美國聯準會主席鮑爾最喜歡說的「看數據說話（data dependent）」，我們都是看數據資料，才能一步一步小心地往前走。

林維俊強調，台新金今年的業務經營狀況正向發展，至於2024年配股配息將由董事會決定，原則上就是維持穩定，給股東合理的報酬，但現在談配息還言之過早。

另外，台新金9月自結稅後虧損7.3億元，較上月大減25.32億元、年減幅達157.9％，主因旗下台新創投持有鑽石生技股票拖累所致，林維俊指出，現階段要降低衝擊恐怕有困難，因為台新創投是大股東與董監事，持股比例為8.52％，若要出場需要等四年之後，所以該部位一定會反映在帳上。

但林維俊認為，鑽石生技的基本面相當良好，短線上應該是有散戶想落袋為安，短期間進出所造成的賣壓，但絕大部分大股東的持股均十分穩定，加上公司經營非常好，所以不擔心，短期震盪是難免的，但台新創投對於鑽石生技的後續發展仍非常有信心。

台新金控 鑽石生技 以色列

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