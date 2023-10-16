台新金吳東亮現身！攜台東植樹四千株打造公益共好森林

台新金控今（16）日於台東舉行兩場植樹活動，上午於台東森林公園舉辦「公益植樹共好計畫」植樹典禮，由台新董事長吳東亮偕同台新董監事及主管與台東副縣長王志輝、台東大學校長曾耀銘、以及綠色冀泉創辦人陳宇華一同種下牛樟樹苗，開啟環境永續與社福共好雙循環。同時，台新金控與台東縣政府、台東大學、綠色冀泉共同簽署合作意向（MOU），為海葵風災造成的上萬棵樹木倒塌，雪中送炭苗木造林，期盼重現綠地，打造公益共好森林。下午則在台東大學知本校區由台新金控總經理林維俊、台新志工與台東大學師生聯合種樹。

植樹典禮由台東慎修養護中心 VAVI 樂團熱鬧開場，紫萱草關懷協會、牧心智能發展中心及友善關懷協會三家社福輪番表演，現場除展現社福培育成果外，也表揚育苗綠手指的貢獻。 台新金控董事長吳東亮表示，好的事情從企業開始，也要推動到每一個人，台新致力永續行動，集結企業、社會企業、社福團體、校園等眾人之力，帶動環境與社會的正向雙循環。 ｢公益植樹共好計畫｣集結了植樹友善環境(E) ，社福團體參與培育樹苗(S)，展現碳中和公務出行碳排的積極公司治理作為(G) ，是經典的 ESG 活動範例，也是台灣創舉。

台新銀行公益慈善基金會在台東深耕公益多年，獲得在地政府支持與肯定，自舉辦「您的一票，決定愛的力量」活動以來，已協助 27 家台東社福團體獲得公益基金達 2,500 萬元，更有 10 家單位團體晉級畢業團體天使團。｢公益植樹共好計畫｣由台新銀行與社會企業「綠色冀泉」合作，計劃首年由台新購買 4,000 棵台灣原生特有樹種-牛樟樹幼苗，提供給 12 家台東社福團體進行培育，每家分配 100 棵至 500 棵幼苗不等。期間綠色冀泉提供育苗諮詢並導入「育苗換金」模式，幼苗培育 1 年後長成的樹苗，一半可兌換育苗金，增加財源收入，另外一半可換回兩株幼苗重新投入培育，啟動下一輪環境永續及經濟循環，育成的樹苗，種植後將碳中和台新員工全年公務出行產生的排碳量。

台東縣政府副縣長王志輝肯定台新善盡社會責任，並說明台東近期因海葵風災造成百萬株樹木倒塌，其中觀光景點兼具防風林的台東森林公園受創最嚴重，損失逾萬顆樹木，縣府急盼苗木造林。幸獲台新及台東大學雪中送炭，此次植樹 4,000 株，除 500 株種植於台東大學知本校區外，另 3,500 株則轉種於台東森林公園，共同投入風災重建，成為企業在森林公園重建造林之首。台東大學校長曾耀銘則提及，植樹是最友善地球的綠色行動，台東大學正致力推展為「綠色國際大學」，一所培養學生具備永續發展素養與行動的大學，除透過 MOU 交流產學合作，種於校區內的樹苗，可結合學生專業與創意，深化大學社會責任(USR)的推動。

社會企業綠色冀泉創辦人陳宇華欣慰社福育苗成果，並表示樹苗在單位細心照顧下，不僅減少損害，育苗的園藝行為還能療癒服務對象身心，帶來額外效益。陳宇華進一步說明此次「育苗換金」機制，為台東社福創造總收入超過 50 萬元，高育成率的團體有選擇全數換苗，其中也有全數換金並獲近 10 萬元，現有三成團體持續育苗，創造循環綠色收益。

台東關山鎮豐泉社區發展協會總幹事蘇桂仙表示，部分樹苗換金後，其餘選擇換幼苗，並吸收各家培育經驗，帶領樂齡長輩持續培育。李勝賢文教基金會董事長陳美蘭認為社福育苗意義非凡，不僅幫助身心障礙者認識植物，也培養其耐心及責任感，全數換金後將優化服務回饋弱勢。台東脊髓損傷者協會總幹事王櫻翠則分享，傷友齊心育苗，照護過程帶給他們莫大成就感，故全數換苗進行下一輪培育。育苗綠手指分享，台東縣失智者關懷協會同仁古大秋用心照顧，移盆時特別保護幼苗根部，使其提高存活率。台東縣智障者家長協會服務對象潘永仁認真培育，期待育成後為地球減碳。台東縣友善關懷協會服務的銀髮長輩王鎂云則表示，在澆灌同時看見樹苗日漸茁壯，綠意盎然，樂此不疲。

本次植樹行動，每株樹苗將專屬記名，並採用 GPS 定位及拍照上傳，讓植樹者在「公益共好森林」留下紀念，不僅是台新對環境及未來世代的關懷和承諾，也是集結企業、社會企業、社福團體、政府及校園等眾人之力，一同深耕台灣，讓美好永續。

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