台壽健走連辦12年 繞了台灣362圈

台灣人壽長期推廣高齡活躍及健康促進，每年舉辦祖孫三代健走家庭日，邀請保戶、攜手中華基督教救助協會及全台最「老」偏鄉新北市平溪區的長輩及家人共度健走家庭日。台灣人壽指出，健走好處多多，台灣人壽12年來不間斷推廣祖孫三代健走，希望從一個人到一個家庭，跨世代都來TeamWalk，透過「家」的力量促進全齡自我健康管理。

統計從2012年迄今，有1,100萬人次新舊鐵粉和台灣人壽共同走過12個年頭，足跡遍及全台各縣市，健走累計約40萬公里，相當於繞台灣362圈。

台灣人壽指出，祖孫三代健走家庭日，讓爺爺奶奶與兒孫共同體驗，陪走的志工可以感受爺爺奶奶們的喜悅，達到台灣人壽期盼透過「家」的力量，帶動跨世代自主健康管理，同時鼓勵全民養成健走習慣，為自己累積健康資產，一起老得健康、健康到老。

健走是一項無需花錢、隨時隨地可行，最適合全年齡層的溫和運動， 根據2023年《英國運動醫學期刊》（British Journal of Sports Medicine）最新發表的研究顯示，每天健走即使只有10分鐘，對心臟健康和降低癌症風險就會有極大助益。

為讓健走樂趣加味，台灣人壽祖孫三代健走家庭日，每年持續創新健走模式和觀念，從最日常的步道、公園，再挑戰到美術館，到昨（14）日的動物園健走，台灣人壽指出，就是希望傳達最簡單觀念「不論老中青，走就對了」。

台灣人壽更於健走創新導入數位思維和保險核心職能，積極推展「預防照護」取代「事後理賠」的新保險觀念，首創「TeamWalk職場健康管理 APP」，以遊戲化設計結合健康管理與團險服務，透過穿戴裝置不僅可以掌握個人每天健走步數、睡眠狀態等健康資訊，還有龍珠累點獎勵回饋機制，可兌換超商電子禮券和多項好禮，大幅激發會員的運動能量，也降低個人保險或企業團險成本，利人利己一舉數得。