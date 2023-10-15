台中銀併美大陸銀行 喊卡

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導
圖／經濟日報提供
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台中銀行併購美國大陸銀行（American Continental Bank,ACB）案，雙方昨（14）日同步對外宣布合併契約即起合意終止，主因全球與美國大環境經濟景氣變數難以掌握。

但此案未成不影響台中銀拓展海外市場的企圖心，針對新南向國家如泰國、新加坡，以及澳洲、日本等，台中銀已啟動申設分行或辦事處相關評估作業，目標未來兩年內開出新據點。

台中銀去年10月1日宣布擬現金收購美國金融機構American Continental Bancorp全數股權，將其控有的ACB納為子行，併購契約效期一年，期間美國升息動作持續，而且通膨、全球與美國經濟景氣變數不確定性仍高，因此在大環境因素下，雙方合意終止合併。

台中銀在9月底召開董事會，授權總經理賈德威前往美國與對方洽商終止契約，10月初賈德威率幕僚赴美，協商後依協議支付對方50萬美元費用，並約定雙邊行政作業完成後，昨天同步對外公布此一訊息。

從去年10月簽約迄今，其間美國雖因聯準會（Fed）鷹派升息，股債雙殺，引發矽谷銀行等中型銀行倒閉潮，但台中銀與ACB密切保持聯繫，且ACB至今年上半年營運仍正常穩定，存、放款業務均依循過往成長營運曲線發展，並無異常。

不過，進入下半年之後，美債殖利率狂飆，抗通膨與美國景氣具高度不確定性，升息循環終止時間未定，全球景氣也受主要國家影響下行。

台中銀表示，考量全球政治與經濟環境變化快速且難以預期，且合併協議與計畫所訂承諾事項與條件截至雙方約定終止日（9月30日）尚未完全達成，因此台中銀與ACB基於保守穩健原則，同意終止合併契約。

美國升息 台中銀行 景氣

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