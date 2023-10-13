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把客戶當作家人 凱基證券榮獲券商客戶推薦獎

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券榮獲券商客戶推薦獎（凱基證券／提供）
凱基證券榮獲券商客戶推薦獎（凱基證券／提供）

凱基證券重視客戶的聲音，致力打造更優質的客戶服務體驗，榮獲2023財訊金融獎「券商客戶推薦」優質獎肯定，顯示凱基證券長期秉持「以客戶為中心」的價值，提供客戶有溫度的貼心服務並落實公平待客精神，贏得評審團及投資人的高度青睞。

為提供給客戶更好的服務體驗，凱基證券傾聽客戶意見持續優化各項服務，例如隨身e策略APP新上線的台股定期定額日日扣功能，幫助客戶能夠更方便的落實長期投資規劃，就是持續優化用戶體驗的重要里程碑；凱基證券亦鼓勵第一線同仁多觀察客戶需求，於今年起推動「服務之星」遴選活動，公開表揚受到客戶肯定的同仁，進而帶動團隊持續展現服務熱忱。

凱基證券表示，自去年起導入NPS（Net Promoter Score，淨推薦分數）問卷即時回饋系統，全面了解客戶對服務和產品的需求和期望，目前已累積近萬份寶貴的建議，而透過問卷的即時回饋機制，不僅能夠立即解決客戶可能遇到的問題和痛點，還能夠持續提升客戶滿意度，讓客戶願意主動向親朋好友推薦凱基證券。

此外，凱基證券亦收到許多客戶正面的回饋，例如「初次辦理證券戶，很多地方不知道如何操作，還好有很專業的營業員幫忙」、「第一次線上開戶，客服服務很積極」、「營業員非常親切，細心教導使用軟體」、「營業員服務真的很用心，可惜問卷只有10分選項，很想給100分」這些來自客戶的讚美，都顯示凱基證券重視客戶成功贏得信賴。凱基證券將持續秉持「公平同理，待客如己」的服務理念，以超越金融消費者期待為目標，提供溫暖專業的金融服務，幫助客戶迎向富足人生。

凱基證 台股

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