金融海嘯以來首見 法人：歐洲銀行業前景優於美國銀行業

法盛盧米斯賽勒斯信貸研究團隊表示，自全球金融危機以來，第一次看到歐洲銀行比美國銀行業更具優勢。國際信評機構穆迪（Moody's）近期調降幾家美國地方銀行的信用評等，理由包括融資成本壓力、資本結構疲弱以及含商用不動產（CRE）在內的信貸品質前景惡化。長久以來，一直對於美國規模較小的銀行抱有同樣的擔憂，而這次降評，使得美國銀行業與海外同行的對比更為明顯。從監管環境到流動性的變化，比起美國的銀行，更看好歐洲銀行業的前景。，以下分享幾個關鍵原因。

法盛盧米斯賽勒斯信貸研究團隊表示，歐洲銀行前景優於美國的關鍵原因為：

歐洲小型銀行資本結構更穩健

在資本體質上，歐洲銀行—尤其是小型銀行更有優勢。由於監管框架相似，美國和歐洲的系統性重要銀行（GSIBs）具有相近的資本適足率（銀行資本額占其風險加權資產的比例）。但比較各地小型本土銀行時，美國的小型銀行資本比率明顯低於全球其他地區。

對於美國銀行業的另一個主要擔憂是，有價證券的未實現損失（Unrealized losses on securities）會侵蝕經濟資本，因為很多銀行在疫情期間積累的大部分存款都投資在已經貶值的證券上。

這種未實現損失的風險在美國以外地區較低。歐洲銀行也經歷了類似的存款增加，但許多銀行選擇增加現金部位，而不是投資於證券資產。儘管美國在一系列銀行倒閉後提出了新的監管措施，但就目前歐美監管機構對小型銀行未實現損失的不同處理方式，還是歐洲的小型銀行更加受益。

流動性更佳

歐洲銀行業在流動性方面也勝過美國的銀行。歐洲系統性重要銀行的流動性覆蓋比率（LCR，即銀行高流動性資產相對於其短期債務的比例），遠高於美國同等銀行。

美國的銀行實際上誇大流動性覆蓋率，因為這其中包含持有至到期的美國公債和機構證券，一旦要賣出這些高品質流動資產，銀行將被迫承擔其持有至到期證券投資組合中的所有未實現損失。

此外，隨著儲戶選擇從小型銀行轉到大型銀行或完全退出銀行體系，使得一些美國銀行的存款正在大量外流。而這個現象只出現在美國，其他地區的銀行的存款幾乎沒有下降。雖然歐洲的銀行因要償還政府提供的資金（如歐元區的定向長期再融資操作（TLTRO）貸款），可能會導致其流動性覆蓋比率惡化，但預期影響有限，而且將會有相完善的應對計畫。

資產品質較優

資產品質的趨勢也有利於歐洲的銀行，相較於美國銀行業所持有的違約風險較高的不良貸款（criticized loans） 過去兩季接連增加，在歐洲的銀行，類似貸款（又稱stage 2 貸款）只在某些地區有微幅增加，在其他地區則有所減少。

目前，商用不動產是許多投資者關注的焦點，而美國銀行業在這類資產的曝險部位遠大於歐洲銀行。美國系統性重要銀行的曝險部位較小，平均約占總貸款的 9% ，但規模較小的地方銀行曝險部位則逼近總貸款的 30%。反觀大多數歐洲大型銀行都擁有多元化的貸款組合，其中商用不動產比例通常低於 10%。

但另一方面，歐洲銀行業在住宅抵押貸款上的曝險部位要大得多；鑑於英國、瑞典和挪威等採用短期固定期限的貸款（short-term fixed durations），而這些貸款正以大幅提高的利率重新設定，這可能構成隱憂。相較之下，美國銀行業住宅抵押貸款曝險的部位較小，因為當地市場大多採用長期固定利率，而且房貸也能賣給政府單位。儘管存在利率上升的擔憂，但在美國境外，住宅抵押貸款具有完全追索權，意味著貸款機構可以沒收借款人的其他資產來償還債務，在除了最嚴重的房地產泡沫以外的其他情況下都表現穩健。

獲利能力轉強

在過去十年，美國的銀行獲利能力一直很強，這主要得益於歐洲的負利率政策。然而，最近情勢發生了轉變，歐洲銀行的獲利能力有所提高，而美國銀行的獲利能力則下降。我們認為這一趨勢將在未來幾個月持續下去。

許多歐洲銀行的淨利差正迅速擴大，因其受益於負利率政策的結束和極低的存款beta值。由於獲利成長強勁，許多國家已實施了對銀行獲利的額外稅收。美國的銀行業，特別是地方銀行在面臨存款流失導致資金成本大幅上升的壓力下，淨利差出現下降。 甚至殖利率曲線倒掛的現象，也對美國銀行的淨利差產生極大影響，因為住宅貸款市場的長期特性，使得以短期利率借貸和長期利率放款的成本更高。美國銀行業中商用不動產部位較大的銀行，其信貸損失準備金可能會較高。

洋基債券的潛在機會

對投資者來說，這些趨勢顯示歐洲銀行在未來幾個月的表現將超越美國銀行業。洋基債券（指美國以外機構在美國國內市場所發行的美元計價債券）的交易利差，料會高於美國當地機構發行的債券。透過深入研究，洋基債券可以為價值導向型的投資者提供極具吸引力的機會。

商品推薦