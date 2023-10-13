財訊金融獎 國泰獲8大獎肯定

「二○二三財訊金融獎」昨天舉辦頒獎典禮，國泰金控金融科技與創新成就再受肯定，與旗下子公司共奪下八項大獎。國泰金控蟬聯「金融永續獎 優質獎」，另外在「消費者金融品牌獎」、「FinTech創新應用獎」、「基金公司獎」，及「影響力信託獎」等，國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券，以及國泰投信更是表現不凡。

國泰金控連六年獲頒發「金融永續獎 優質獎」，是亞洲第六家ＳＢＴ目標通過審核的金融業，並承諾二○五○年百分百使用再生能源；國泰也成為投資人議程（The Investor Agenda）發布之「投資人氣候行動計畫」的全球最佳實踐典範案例中亞洲唯一資產擁有者。

國泰人壽在提升客戶體驗品質備受認可，再獲「壽險客戶推薦」金質獎。國泰世華銀行與國泰人壽跨域合作，為國內首家取得保險金信託共銷許可的金融機構，創新的服務模式與便利性的金融體驗，讓國泰世華銀行獲「影響力信託服務獎 優質獎」殊榮，多元金融服務及高客戶滿意度也讓國泰世華同時奪下「本國銀行客戶推薦優質獎」。

國泰產險則推動iCARE服務文化，榮獲「產險客戶推薦優質獎」。國泰證券已連兩年榮獲「FinTech創新應用獎 金融科技證券優質獎」肯定，今年首創「定期定額智慧加減碼」服務，再次獲獎。國泰投信也榮獲「基金公司獎優質獎」、「消費者金融品牌獎基金公司客戶推薦優質獎」。

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