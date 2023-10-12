力行節電減碳！台新銀獲「2023台北市零碳標竿獎」肯定

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台新銀行榮獲2023臺北市零碳標竿獎肯定，台北市產業發展局副局長王三中（左）頒獎予台新銀行行政服務處資深副總經理梁富惠（右）。台新銀行／提供
台新銀行榮獲2023臺北市零碳標竿獎肯定，台北市產業發展局副局長王三中（左）頒獎予台新銀行行政服務處資深副總經理梁富惠（右）。台新銀行／提供

2023台北市零碳標竿獎得獎名單出爐！台北市政府為表彰企業以實際行動落實能源設備改善，日前由台北市環保局與產業局於台北國際會議中心共同舉辦「2023台北市零碳標竿獎」頒獎典禮 ，台新銀行首次參加即獲得「工商產業乙組-激勵獎」殊榮。台新今年以內湖大樓資訊機房節能措施專案，具體實踐永續作為，並貫徹「認真永續、綠色生活｣的永續推動主軸，組織內部力行日常營運節能減碳，致力達成2030年100%「辦公室據點」淨零排放目標， 獲得評審肯定。

獲獎的台新內湖大樓資訊機房藉由執行各項節能措施後，2022年機房用電量較2021年減少用電逾7.8%，約425,400度，節電減碳成效顯著，因而獲得「2023台北市零碳標竿獎」肯定。台新銀行為達成節能減碳目標，採用各項節能措施，包括：室內裝修採用綠建材、增加玻璃帷幕隔熱板、使用高效率變頻空調冰水主機、採購LED節能照明、於自有行舍逐年建置太陽能板、以及積極導入能源管理系統等，而在採購耗能設備時優先考量設備耗電量，不以成本高低為唯一採購依據，以貫徹環境永續理念與決心。

此外，台新銀行自2023年初展開升級版省電大作戰節電活動，全面檢視用電狀況，進行室內照明燈管減量，並調整辦公區照明開關時間及辦公室空調主機運作，彰化以北分行ATM區非營業時間關閉空調等。

台新金控（2887）近年推行的創能、節能專案截至2023年8月底，已建置10處太陽能發電場所，49處據點完成更換節能空調設備，並有4棟自有大樓取得綠建築認證，再生能源電力使用量亦將逐年增加，預計2030年達成全金控自身營運據點淨零排放，具體展現減碳決心。台新金控認真推動永續，已連續五年入選道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Index, DJSI）「世界」和「新興市場」指數成分股、連續三年獲得MSCI ESG評比列為AA領先等級，在CDP碳揭露專案評比亦獲得領導等級(A-)肯定，同時也持續獲選及納入各項ESG指數，包含「台灣高薪100 指數」、「台灣永續指數」、「FTSE4Good 新興市場指數」成分公司等。此外，台新更獲台灣永續能源研究基金會頒發「台灣百大永續典範企業」，天下雜誌「永續公民獎」等永續獎項肯定。未來將積極降低營運過程中對環境與社會的衝擊，藉由深化各項永續作為的推展與落實，致力成為社會大眾的永續智慧好夥伴。

台新金控 4G 太陽能發電

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