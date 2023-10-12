快訊

蔣萬安團隊新人事！林哲宏與游適銘出任副秘、第三副市長再等等

北極羽賽／40分鐘過關 戴資穎8強就位

台灣之星「4G終身吃到飽」大勝利？台灣大哥大「台台併」 2規則保護釘子戶

國泰中國政金債5+ 11月20日起終止櫃檯買賣

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

櫃買中心12日公告，由國泰投信經理之「國泰新中國傘型證券投資信託基金之富時中國5年期以上政策金融債券ETF證券投資信託基金」受益憑證，將於2023年11月20日起終止櫃檯買賣。

櫃買中心表示，由於該基金淨資產價值於9月20日之最近30個營業日平均值低於新臺幣1億元，已達終止證券投資信託契約標準，經國泰投信向主管機關申請終止該基金之信託契約並獲得核准，依據櫃買中心「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」第12條之13規定終止櫃檯買賣。

國泰投信於國泰中國政金債5+ETF終止櫃檯買賣後，仍將持續辦理投資人服務事宜，投資人權益相關事項請查詢國泰投信網站（https://www.cathaysite.com.tw/）。

國泰 櫃買中心

延伸閱讀

政院通過REIT採雙軌制 不得投資住宅否重罰1500萬

REITs標的 社會住宅入列

櫃買投資論壇 回響熱

櫃買中心反詐騙互動遊戲 超人氣

相關新聞

泰安產險推商業動產流動綜合險 保障貨物運送、儲存風險

進出口貿易與台灣整體經濟存在密不可分的關係，依進出口貿易規定及配合銀行開信用狀要求，多數業者僅投保啟運地至卸貨地之間的海...

政院通過REIT採雙軌制 不得投資住宅否重罰1500萬

行政院院會今天通過證券與不動產投資信託及證券投資顧問法部分條文修正草案，開放不動產投資信託基金(REIT)採基金架構發行...

晶片金融卡日本領現喊卡 外銀這卡海外提領0手續費

國人遊日，但持晶片金融卡日本ATM日圓現鈔服務，11月底陸續砍停，但這家外銀海外提領不受影響。滙豐銀今（12）日宣布強調...

新台幣午盤貶2.6分 暫收32.148元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收32.148元，貶2.6分，成交金額7.93億美元

AI領漲台股盤中衝季線 分析師：量能不足存隱憂

昨天走勢震盪劇烈的AI概念股今天表現回溫，帶動台股指數開高後直衝季線16704點，不過分析師認為，今天大盤量能恐較昨天略...

迎接甲辰龍年 台銀推出彩色鍍金精鑄銀幣

迎接明年金龍年來臨，臺灣銀行委託中央造幣廠設計、鑄造的「甲辰龍年彩色鍍金精鑄銀幣」為本輪生肖彩色鍍金系列銀幣的第五枚，1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。