快訊

蔣萬安團隊新人事！林哲宏與游適銘出任副秘、第三副市長再等等

北極羽賽／40分鐘過關 戴資穎8強就位

台灣之星「4G終身吃到飽」大勝利？台灣大哥大「台台併」 2規則保護釘子戶

泰安產險推商業動產流動綜合險 保障貨物運送、儲存風險

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
泰安產險「商業動產流動綜合保險」提供客戶完整的保障。泰安產險／提供
泰安產險「商業動產流動綜合保險」提供客戶完整的保障。泰安產險／提供

進出口貿易與台灣整體經濟存在密不可分的關係，依進出口貿易規定及配合銀行開信用狀要求，多數業者僅投保啟運地至卸貨地之間的海上或航空貨物運輸保險，往往忽略在台灣本島的內陸亦會有貨物需要運送及儲存而無保險。泰安產險提醒，運輸途中所衍生的風險應審慎評估，建議檢視投保內容是否完善，以填補貨物在國內運輸中遭受意外事件所致的損失。

為協助企業或進出口貿易商在國內的貨物運送過程及暫時存放期間，可能遇到貨物碰撞受損等狀況，泰安產險「商業動產流動綜合保險」提供客戶完整的保障。承保範圍包含貨物於營業處所外的運輸途中、運輸途中暫存、修理保養期間、操作使用期間、委託他人加工處理期間、委託他人銷售期間、巡迴展示銷售期間等，因外來突發事件所致保險標的物毀損或滅失，皆屬賠償範圍。

泰安產險表示，商動險投保手續便捷，僅須提供基本資料如公司名稱、貨物、金額及暫存地址等，即可透過專業服務人員協助保險規劃及報價，另可附加竊盜、天災(包含颱風、洪水、地震等)以預防損害擴大。

保險 產險 颱風

延伸閱讀

動貪念私吞遺失物7800元…檢用貪汙起訴刑警 法官改竊盜量刑

4級颶風直撲墨西哥沿岸 恐帶來洪水土石流

大雨造成泰國中部河流潰堤 淹沒逾4千棟房屋

陸對俄出口大爆發！俄卸貨後多出15萬個空貨櫃 兩國貿易快速成長

相關新聞

泰安產險推商業動產流動綜合險 保障貨物運送、儲存風險

進出口貿易與台灣整體經濟存在密不可分的關係，依進出口貿易規定及配合銀行開信用狀要求，多數業者僅投保啟運地至卸貨地之間的海...

政院通過REIT採雙軌制 不得投資住宅否重罰1500萬

行政院院會今天通過證券與不動產投資信託及證券投資顧問法部分條文修正草案，開放不動產投資信託基金(REIT)採基金架構發行...

晶片金融卡日本領現喊卡 外銀這卡海外提領0手續費

國人遊日，但持晶片金融卡日本ATM日圓現鈔服務，11月底陸續砍停，但這家外銀海外提領不受影響。滙豐銀今（12）日宣布強調...

新台幣午盤貶2.6分 暫收32.148元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收32.148元，貶2.6分，成交金額7.93億美元

AI領漲台股盤中衝季線 分析師：量能不足存隱憂

昨天走勢震盪劇烈的AI概念股今天表現回溫，帶動台股指數開高後直衝季線16704點，不過分析師認為，今天大盤量能恐較昨天略...

迎接甲辰龍年 台銀推出彩色鍍金精鑄銀幣

迎接明年金龍年來臨，臺灣銀行委託中央造幣廠設計、鑄造的「甲辰龍年彩色鍍金精鑄銀幣」為本輪生肖彩色鍍金系列銀幣的第五枚，1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。