泰安產險推商業動產流動綜合險 保障貨物運送、儲存風險

進出口貿易與台灣整體經濟存在密不可分的關係，依進出口貿易規定及配合銀行開信用狀要求，多數業者僅投保啟運地至卸貨地之間的海上或航空貨物運輸保險，往往忽略在台灣本島的內陸亦會有貨物需要運送及儲存而無保險。泰安產險提醒，運輸途中所衍生的風險應審慎評估，建議檢視投保內容是否完善，以填補貨物在國內運輸中遭受意外事件所致的損失。

為協助企業或進出口貿易商在國內的貨物運送過程及暫時存放期間，可能遇到貨物碰撞受損等狀況，泰安產險「商業動產流動綜合保險」提供客戶完整的保障。承保範圍包含貨物於營業處所外的運輸途中、運輸途中暫存、修理保養期間、操作使用期間、委託他人加工處理期間、委託他人銷售期間、巡迴展示銷售期間等，因外來突發事件所致保險標的物毀損或滅失，皆屬賠償範圍。

泰安產險表示，商動險投保手續便捷，僅須提供基本資料如公司名稱、貨物、金額及暫存地址等，即可透過專業服務人員協助保險規劃及報價，另可附加竊盜、天災(包含颱風、洪水、地震等)以預防損害擴大。

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