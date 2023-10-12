「2023世界投資者周聯合論壇」 櫃買中心舉辦場次壓軸 獲熱烈迴響

櫃買中心與證券期貨周邊單位共同舉辦2023世界投資者周聯合論壇，櫃買中心負責主辦的10月6日上午場已圓滿落幕，該場次有逾200名投資人親臨現場，會場座無虛席，另有約200名投資人透過線上直播方式參與。

櫃買中心董事長陳永誠開場致詞時表示，近年資本市場的關注焦點集中於『永續』為主軸的相關議題，櫃買中心也持續與企業、投資人及專業機構同步前進，呼應大會主題『韌性、數位、永續』，規劃以上櫃、興櫃公司關注的零碳及數位轉型、投資人關心的投資韌性暨支持實體產業發展的永續發展債券趨勢等主題，安排三場專題演講與一場永續投資綜合座談，希望為國內投資人更新即時的趨勢，傳遞實用的知識。

首場專題演講「永續發展、數位轉型及投資」由中華經濟研究院院長葉俊顯主講，葉俊顯指出，氣候變遷所帶來的衝擊絕非單一個體或產業就能解決，必須獲得共識後攜手前進。金管會今(2023)年發布上市櫃公司永續發展行動方案，列出治理、透明、數位、創新等四大主軸，企業應積極投入數位轉型開發數位經濟，提升不同領域競爭力，諸如數位科技、智慧製造等領域都令人期待。此外，葉院長強調，氣候變遷、技術發展、社會轉型、資金流轉環環相扣，台灣需善用金融資源銜接國際雙軸轉型，創造美好未來。

第二場次專題演講「投資韌性 2024投資護城河」由台新金控首席經濟學家暨永續長李鎮宇博士擔綱，其首先即點出2024年投資三大關注重點： AI推動的美國新景氣循環、ESG影響力投資落地，以及高通膨下的政經隱憂。李鎮宇指出，ESG投資影響力不墜，綠色債券及永續債券發行回溫，顯現投資人對於ESG投資熱度仍在，ESG投資帶來長遠的影響不只侷限在投資，在政經方面ESG更是關鍵接合劑，ESG很可能成為再全球化的依循標竿。

第三場「永續發展債券之國際發展趨勢」專題演講，特地邀請到國際資本市場協會(ICMA)常務董事暨亞太地區負責人Mr. Mushtaq Kapasi親臨現場，分享ICMA近年持續推出包括綠色債券原則、社會責任債券原則、可持續發展債券指引、可持續發展連結債券原則（SLBP），以及氣候轉型融資手冊（CTFH）等相關準則，希望為氣候變遷貢獻一分心力，尤其SLB和CTFH的發布，更有助於已設定減排路徑或高碳排企業，透過發行債券籌措所需資金，加入永續轉型的行列，同時提升市場參與者對永續發展債券的信任，進而實現巴黎氣候協定目標。

壓軸的「ESG投資－驅動永續發展的關鍵力量」綜合座談，邀請國泰投信公司董事長張錫及渣打國際商業銀行總經理Mr.Ian Anderson加入與談。與談人首先指出，觀察國內外主要金融市場，資金流入ESG投資的成長趨勢不變，惟國際間規範企業揭露ESG相關資訊的準則日趨嚴謹，故特別提醒投資人應注意企業經營策略能否有效延伸至ESG領域等相關風險。其次，有關進行ESG投融資決策可參考的評估指標，與談專家指出，企業本身的資訊揭露質量與實際策略的訂定，是影響專業投資機構評價一家企業ESG表現的關鍵因素。企業所提供的相關資訊，反映其是否重視ESG相關議題，以及是否有足夠的應變能力，以回應氣候變遷帶來的風險與影響。

最後，由於目前市場對於如何衡量企業的ESG表現，尚無一致性的標準，現行國際專業機構或國內學術單位皆有自行發展之指標供投資人參考，專家也建議使用時需留意各項指標自身的評估限制，以利使用時能公正的做出投資判斷。

櫃買中心表示，這次為期五天的2023世界投資者周聯合論壇圓滿落幕，共計十個單位合力規劃精彩議程，邀集海內外多元領域的專家共襄盛舉，從科技領域的AI發展、加密資產、數位轉型，到氣候變遷議題相關的碳權、零碳轉型，以及與投資人切身相關的強化投資韌性、防範金融詐騙到理財教育，豐富的金融知識協助從業人員及投資大眾掌握最新趨勢，共同為台灣資本市場創造永續榮景。

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