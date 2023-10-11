前三季詐騙陳情案逼550件飆高 全年有機會上探700件

民眾識詐意識崛起，檢舉投資詐騙案愈來愈多。據金管會統計，9月接獲民眾詐騙陳情案達76件，累計前9月達548件，年增42件或8.3%，若未來三個月，每月都有平均60件陳情案，全年有機會衝破700件，將改寫至少五年新高紀錄。

金管會認為，陳情案增加，表示民眾對詐騙警覺心提高。金管會也持續示警，有四種投資詐騙態樣，例如宣稱可插隊搶飆股、或是先給「蠅頭小利」後，再要求持續匯款等投資平台App等，都要小心。

金融投資詐騙廣告層出不窮，金管會也從「源頭」掐斷，日前會同數發部並與Google、Meta（Facebook母公司）等兩大平台討論，達成投資詐騙廣告的蒐報機制，採取「政府通報、快速下架」。

據金管會統計，從今年4月10日啟動投資詐騙廣告蒐報機制，到10月6日止，金管會及證券周邊單位累計已通報Google、Meta（Facebook母公司）的投資詐騙廣告已達9,459件，又以通報Meta共8,468件、占了近九成最多，通報Google共991件。

金管會截斷刊登投資詐騙廣告源頭，民眾識詐意識也愈易高漲。以近五年數據顯示，民眾詐騙陳情案逐年增加，2022年一舉衝破600件達636件、年增逾四成，今年光前九月就達548件，幾乎平均每月都有60件陳情案。

再進一步以今年單月來看，上半年詐騙陳情案是328件，第3季起、每月陳情案飆漲，7月攀升到80件、8月有64件、9月有76件，光第3季就增加了220件、占了上半年的67%，顯示第3季詐騙陳情案明顯加溫。

金管會續示警四種投資詐騙常見態樣。一，冒名金融業者。包括假冒合法證券業者或金融機構發送簡訊招攬加入LINE群組；或假冒財經名人成立群組鼓吹投資特定商品或下載特定APP。

二，電話、簡訊或line勸誘買股。包括LINE群組假稱提供高獲利飆股資訊，勸誘民眾投資港股或台股；或以電話推薦飆股方式、或以簡訊提供網路連結方式勸誘民眾點選連結及加入網路群組。

三、金融商品交易平台App。包括推薦民眾安裝假投資平台App，宣稱該App可插隊搶漲停股票並保證獲利，投資人先於該平臺操作買到漲停股票並有小額獲利，接著便被要求持續加碼匯款，直到投資人發現並無法將獲利提領出來，才知受騙。

四、虛擬通貨交易平台。包括以虛擬貨幣交易可獲高收益，或先以提供飆股方式逐步勸誘民眾投資虛擬貨幣。

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