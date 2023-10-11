以巴衝突升高 國泰航空暫停往返特拉維夫航班

因應以色列的局勢發展，國泰航空宣布，將取消由即日起至2023年10月29 日（包括當日）往返香港及特拉維夫的所有航班。

若乘客已啟程，但仍未收到國泰航空的通知，請透過國泰航空官網的自助訂位管理服務查閱其航班的最新狀況：http://bit.ly/2ab7DBJ

國泰航空表示，乘客如需協助，可致電02-7752-4883與客戶服務團隊聯絡，會盡力提供協助。由於此刻能為受影響乘客重新預訂其他往返以色列的航班選擇非常有限，強烈建議尚未啟程的乘客，接受全額退款的選項。 為乘客帶來不便深表歉意，並感謝他們的理解及體諒。

國泰航空呼籲將於10月29日後出發的乘客在國泰航空官網查閱最新的航班資訊和其他公告：https://bit.ly/3Fdm4kU，若乘客希望改變旅遊計劃，國泰航空的機票豁免措施將為乘客提供靈活的選擇：https://bit.ly/3tBdPfC