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新光金9月獲利轉虧為盈！新壽前三季大賺34億元

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

新光金（2888）今（11）日公告9月稅後純益3.05億元，轉虧為盈，累計前九月稅後虧損縮小至6.83億元，每股純益（EPS）-0.05元。旗下主要子公司新光人壽9月虧損2.61億元，累計第3季單季獲利34億元，較上一季大幅成長。新光金發言人林宜靜表示，單月獲利轉虧為盈主要有兩大原因，第一是受惠新台幣匯率貶值產生匯兌利益；第二是在股票部位控管得宜，未受股市波動明顯的影響。

新光金公告9月獲利，新光金9月單月稅後純益3.05億元，轉虧為盈，累計前九月稅後虧損縮小至6.83億。主要子公司新光人壽9月稅後虧損2.61億元，較8月虧損8.98億元，大幅減少6.37億元，今年前九月累積虧損縮小至79.09億元，每股純益-1.08元。

新光金發言人林宜靜表示，新光金9月獲利轉虧為盈是因新壽虧損大幅縮小，主要有兩大原因，第一是受惠新台幣匯率貶值產生匯兌利益；第二是在股票部位，儘管第3季股市波動較大，但團隊在操作上控管得宜，未受股市波動明顯的影響。也因此儘管新壽單月仍小虧2.61億元，但累計第3季單季獲利達34億元，較上一季虧損1億元大幅成長。

新光金累計前九月稅後虧損縮小至6.83億元，是否有望整年度轉虧為盈，林宜靜表示，會持續朝全年獲利的方向努力，至於人壽方面，其為新光金最主要的獲利子公司，在股票部位，仍會視市場環境、地緣政治等國際局勢變化，靈活調整並且進行更有效率的操作；在保險本業方面，每年第4季都會有保險月，預期會對保費收入帶來明顯的增加。

子公司新光銀行9月稅後純益4.52億，累積今年前九月稅後純益52.17億，累計每股純益1.05元；新光投信9月稅後純益0.06億，累積今年前九月稅後純益0.52億，累計每股純益1.30元；元富證券9月稅後純益0.24億，累積今年前九月稅後純益19.89億，累計每股純益1.24元；新光金保代9月稅後純益0.07億，累積今年前九月稅後純益0.61億，累計每股純益60.73元。

新光金 每股純益

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