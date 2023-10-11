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中信送愛到對岸 10年助7.7萬童

聯合報／ 記者賴昭穎／台北報導
中信慈善基金會董事長辜仲諒（左）日前與中關工委主任顧秀蓮（右）出席安徽王家壩鎮中心學校「中國關心下一代教育基地」掛牌。圖／中信慈善基金會提供
中信慈善基金會董事長辜仲諒（左）日前與中關工委主任顧秀蓮（右）出席安徽王家壩鎮中心學校「中國關心下一代教育基地」掛牌。圖／中信慈善基金會提供

中國信託慈善基金會（簡稱「中信慈善基金會」）董事長辜仲諒近十餘年來，深耕台灣慈善事業，公益腳步也邁向海外。他九日親赴安徽省阜南縣的王家壩鎮中心學校，參與第五十六所「中國關心下一代教育基地」揭牌，把中國信託「教育脫貧」經驗延伸到當地；該計畫執行十年來，持續送愛到偏鄉學校，幫助逾七點七萬名弱勢孩童得到公平的學習資源。

掛牌活動當天，辜仲諒、中信慈善基金會董事江俊德、執行長高人傑、中國關心下一代工作委員會主任顧秀蓮、常務副主任吳德剛、安徽省關工委主任張俊、阜陽市委書記劉玉傑等人，共同見證「中國關心下一代教育基地」捐贈五十萬元人民幣，用於改善學校食堂、裝修宿舍與擴充教學設備等，預計八五二名學生受惠。

辜仲諒表示，中國信託十年前與顧秀蓮結下善緣，雙方透過教育改善偏鄉學校的學習資源，感謝各級關工委大力支持與指導。他也鼓勵王家壩鎮中心學校的學生們，多學知識、鍛鍊身體，花時間關心家人、孝敬父母，自許做個勇敢正直的好人。顧秀蓮則感謝辜仲諒持續為貧困地區的教育發展提供解決方案，且達到超乎預期的成效。

二○一三年起，中信慈善基金會與關工委、關心下一代基金共同推動「中國關心下一代教育基地」計畫，幫助逾七點七萬名弱勢學童獲得豐沛學習資源，對貧困地區的教育幫扶工作有明顯成效。

辜仲諒 偏鄉學校 信託

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