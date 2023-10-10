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國銀以房養老前三季申貸額大增48億飆高 這2件事扮推手

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

據金管會截至今年第3季底統計，國銀以房養老累計核貸7446件、426億元，今年前三季核貸額度增加48億元，竟一舉改寫該統計來的同期新高紀錄，銀行圈認為並非是需求熱了，而是因房價仍緩步墊高，核貸額度自然水漲，其次，銀行也擇優承做「高單價」房子，減降房市風險。

各銀行是在2015年底開辦「以房養老」，前兩年因各銀行陸續加入、業績快速成長，隨老人有土斯有財、留房給子女等觀念根深，以房養老需求漸飽和，2017年9月底核貸額度僅剩個位數成長。

2022年3月央行開啟升息循環，讓以房養老月的生活費加速縮水，9月核貸額度季增率一口氣僅剩下3.43%，改寫史上單季新低紀錄，成長動能陷入低迷。

2023年這情況卻出現逆轉。首季核貸額度增加17億元，第二季增加16億元，第3季增加15億元，逐季下滑是因傳統第3季有民俗月、放暑假讓業務量較冷，若進一步與同期相較，2023年第3季增加15億元核貸額度，則是同期次高，累計前三季增加了48億元則是同期新高。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛直言，升息讓以房養老的月領實際生活費加速縮水，理應會壓抑申辦需求，但核貸額度卻不降反增，他認為，可能與銀行偏好承做高價市中心產品有關。

黃舒衛說，房市修正後，銀行風控偏好往高價、市中心、或是精華區的物件承辦，至少房價低檔有撐，導致即便各銀行嚴控核貸估值和成數，最後核貸額度反而更高。

另一家銀行主管則認為，房價仍緩步墊高，也推升了整體國銀對以房養老的核貸額度。以信義房價指數從2020年8月到今年8月，台北市指數是148.11是三年來第三高，新北市177.7則是近三年新高，顯示房價仍緩步墊高。

金管會統計也顯示，今年第3季底國銀承辦以房養老平均每件核貸額度是572萬元，是近年新高，顯示可能因為房價未大跌、或銀行找較高單價物件承作，兩大因素墊高了整體核貸額度。

金管會公布「以房養老」最新業績數據。

截至今年第3季底，共15家國銀承辦以房養老，累計核貸件數7446件、季增224件，累計前三季件數增加749件是近四年同期新高；核貸額度426億元、季增15億元，前三季增加了48億元，則是史上同期新高，件數與核貸額度均現持穩。

以房養老 房價

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