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電子票證市場近飽和仍發卡不斷 業者：兩大原因所致

經濟日報／ 記者李秉豪／台北即時報導

悠遊卡一卡通兩大電子票證流通卡數達1.41億張，活躍卡數近1,200萬張，但從北一女、樂天女孩到大甲鎮瀾宮，一卡通及悠遊卡推出的合作電子票證琳瑯滿目，業者表示，對於合作電子票卡可分為與不同品牌合作的特色卡及包含員工卡、學生證的識別證兩種，特色合作卡除了實用性質，一定程度也具收藏品價值，而員工卡、學生證則做為出缺勤及減碳紀錄需求，以一卡通最新統計為例，僅10月1號至10月7號一週間，長榮大學學生證便達到13,245公斤減碳量，而對於企業而言，這份數據便能做為減碳的佐證資料。

根據金管會統計顯示，截至今年7月悠遊卡及一卡通兩大電子票證流通卡數已達1.41億張，當月有消費的活躍卡數也有近1,200萬張，發卡市場理應已飽和，但仍持續有大量新卡推出，業者對此解釋，特色卡更大的價值在於收藏，特殊的造型在攜帶及使用上不見得較傳統票卡來得方便，更多是紀念價值。

業者分析，以悠遊卡先前曾推出售價破千的「美少女戰士」聯名及一卡通推出，號稱「台鐵最貴聯名卡」的站長帽，其實價格都遠超一般電子票證價格，不斷推成出新便是瞄準不同分眾族群的收集需求，「目前目標都不是初次發卡民眾，而是收藏、紀念為主」。

而公司卡方面，則是出於減碳需求及部分公司做出缺勤紀錄之用，一卡通表示，每張票卡都有一個內碼，因此於公司進出時皆有紀錄，人資能更方便的掌握各員工的出缺勤紀錄，而透過內碼追蹤大眾運輸搭乘狀況，也能由一卡通整理提供減碳量報告。

根據悠遊卡最新資料公布，全台悠遊卡8月減碳量達6,300萬公斤，而一卡通資料顯示，10月1日至10月7日的國慶連假返鄉潮，便帶動了453萬公斤的減碳量，其中公司識別證減碳數據涉及企業機密無法透露，不過大專院校方面便有3家在一週內減碳公斤數破萬，而10月9日學生證旅客單日減碳量也逼近2,000公斤大關。

悠遊卡表示，民眾透過悠遊付記名便可查詢個人減碳狀況，為鼓勵全民使用大眾運輸工具，也推出抽獎活動，進一步吸引民眾更改通勤習慣。

一卡通 減碳 悠遊卡

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