政經私房話／台銀總座施瑪莉 記名字功力佳

台灣銀行總經理施瑪莉的名字親切好記，提到自己的名字，她笑稱名字是爸爸取的，從小到大也引發不少趣事，例如有次她向客戶介紹名字，客戶以為她姓「司馬」，而有次她陪母親去彰化基督教醫院，醫院人員還問她，「是否為基督徒」？

由於名字好記，一路從基層做起的施瑪莉說，過去在分行服務，每逢要服務客戶，經理總是第一個想到她。她除了很容易被記住名字之外，對於客戶、同仁的名字，她也展現令人驚嘆的記憶力。施瑪莉說，她總是要求自己，希望能在每一個場合，記住她在該場合認識的每個人的名字。

她說，記住別人的姓名，這是尊重對方的表現，在待人接物上的誠懇用心，讓她能把業務做得有聲有色。

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