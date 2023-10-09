出國比賽、為國爭光 杭州亞運奪牌的他們都是「最強銀行員」！
杭州亞運落幕，台灣今年進帳19金、20銀、28銅，金牌數追平隊史的最佳紀錄，金融業的大力贊助與支持功不可沒。鮮少人知道，這些在國際舞台上大放異彩、為國爭光的羽球、網球、桌球與棒球運動員們，竟然都具備了銀行員身份，稱他們為「最強銀行員」，一點也不為過。
以公股行庫而言，這次在亞運奪牌的土銀網球隊員梁恩碩、羽球隊員王齊麟，合庫的桌球隊莊智淵、林昀儒、黃彥誠、彭王維，中華棒球隊隊員吳昇峰、王政浩、賴柏瑋、李亦崴、楊振裕，以及一銀的桌球隊選手廖振珽等，均為公股行庫的「行員」。
土銀、合庫與一銀設有正式球員的職涯制度，依選手表現及個人職涯發展意願，擇優甄選晉用行員，相關獎酬、升遷及福利均比照一般行員，得以公假方式續行訓練及參加各項國內外比賽等；球員運動生涯退役後可轉任教練、顧問職或銀行員，讓球員無後顧之憂，退役後有機會從「運動員」轉型成「銀行家」。
合庫銀長期支持桌球、棒球、羽球三支球隊的發展，「世界球后」戴資穎也是合庫球員，近年來逐年增編球隊預算，2022年的球隊預算已達1.8億元。
華南金（2880）集團長期贊助體操選手李智凱、黃克強及教練林育信等，每年贊助營養金、訓練經費、比賽津貼及物理治療補助並以信託方式每年提供贊助經費，及理財規劃服務與個人傷害保險，讓選手無後顧之憂地全力為國爭光。七年來贊助經費超過2,600萬元。
彰銀（2801）在2022年3月成立射箭隊、培育射箭選手，有感於偏鄉體育發展資源不足，2016年起與臺東縣體育會合作，連八年贊助台東地區運動選手，項目涵蓋體操、舉重、角力、柔道、軟網、田徑、射箭及射擊等，提供選手營養費等培訓經費。
▪ 法拍創新低 為何房市不好斷頭少？專家曝一關鍵
▪ 近2年竹北量縮價反增 信義房屋專家分析原因
▪ 雙北離捷運站近…他問「買房還要加購車位？」 過來人喊：沒車也要買
▪ 百億大案連發 炒熱區域話題…帶動都更
▪ 月薪6萬台中房子要買多少價位？ 網點這1處「附近隨便選」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言