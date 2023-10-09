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金管會開罰近2億 銀行業居首
金管會統計到今年九月底止，銀行、證券期貨（含上市櫃公司等）、保險等三大業者總罰鍰金額一億九五九五點五萬元，其中以銀行業挨罰八四八九點五萬元、逾四成最多。
以年度預算目標來看，目前罰鍰達成率僅百分之六十二點五。金管會今年預算目標是三億二八五三萬元，金融圈預期，第四季至少還有兩大潛在罰案，分別是檢查局金檢十家高警示戶銀行有九大缺失，加上一家銀行員涉嫌勾結詐團一案尚未處分，預料今年罰鍰會超過二點五億元，約與去年相當。
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