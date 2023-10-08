金管會前三季開罰近2億元 銀行業坐穩「罰單王」

據金管會到今年9月底止統計，銀行、證券期貨(含上市櫃公司等)、保險等3大業者總罰鍰金額1億9,595.5萬元、年減1.77%，以銀行業繳了8,489.5萬元，貢獻了逾四成最多，蟬聯「罰單王」，主因是單一家金控連吃了三張大罰單所致。

但若以預算目標來看，僅達成今年全年預算目標的59%。金管會2023年全年罰鍰的預算目標是3億2853萬元，金融圈預期，因今年第四季恐至少還有兩大潛在罰案，全年罰鍰可望衝破2.5億元，約與去年相當。

近年金管會對金融三業、上市櫃公司等罰鍰金額屢創新高，從2019年爆出數十件理專A錢案後，當年總罰鍰金額就衝破3億元，隨後2020年、2021年連三年都破3億元，直到2022年才降到2.53億元。

據金管會統計，2023年到9月底「罰單王」是銀行業，銀行業被開了19張紅單、罰鍰8489.5萬元，占了整體1.96億元罰鍰的43%，等於有逾4成罰鍰都是銀行業貢獻。

銀行局副局長童政彰說，若與去年同期相較，銀行業罰鍰件數增加5件、罰鍰額則年減6.6%，件數增加、金額卻減少，是因有六件、20萬元以下的小額罰鍰，包括對基層金融機構罰度較低、及低罰度的個資法案件較多所致。

保險業被開了25張、挨罰5,060萬元次之，保險局副局長林志憲說，件數、金額均較去年同期減少，主因是去年有很多招攬不實的缺失案件、增加罰度，但今年則無此大案。

證券期貨投信業被開39張、挨罰2,354萬元，件數增14件、金額年增近三成，又以券商挨罰1,520萬元最多，期貨業則年增1.6倍最高。證期局副局長黃厚銘說，件數和罰鍰都增加，是因有券商內控不佳被處分，期貨業則因有一家挨罰120萬較多、推升罰鍰。

若把上市櫃公司、公發公司、內部人股權交易及會計師合計裁罰共3,692萬元加入，則是由證期局開出罰單件數最多，到9月底合計達179件、6,046萬元（含證券期貨投信），件數、金額各年增6.6%、26%。黃厚銘說，上市櫃公司罰鍰也年增24%，主因是有公司未依規定申報財報，遭連續處分，推升罰鍰。

合計三大金融業、及上市櫃公司等，今年到9月底止，金管會共開出223件、1億9,595.5萬元罰鍰、年減1.76%。

商品推薦