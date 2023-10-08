金融業小心！第四季還有兩大潛在罰案 金融圈估至少千萬元罰鍰

2023年全年罰鍰是否會突破2022年2.53億元，一口氣終結下跌態勢？還是有機會下探近五年新低？最受矚目的是兩大潛在罰案，金融圈估至少有千萬元罰鍰起跳，進一步推升罰鍰，全年銀行業將穩坐「罰單王」寶座。

金融圈指出，後續有兩大潛在罰單案源，一、檢查局金檢十家高警示戶銀行，有九大缺失。據了解，檢查局已將報告送交銀行局，將由銀行局依情節輕重開罰。

二、另一家銀行員涉嫌勾結詐團一案也尚未處分。據了解，該銀行已向銀行局完成陳述意見，市場估計罰度恐至少是「千萬元」起跳。

中信銀爆發三家分行行員涉助詐團，金管會認為中信銀未建立對確認客戶調高交易限額的合理性和真實性，也未完善建立員工行為監控和管理機制等兩大內控缺失，5月底對中信銀重罰2000萬元；市場認為，另一家銀行恐也因內控缺失而挨罰。

光這兩大潛在裁罰案源，估推升罰鍰額落在2.2~2.4億元左右，再加上保險業、證券期貨投信、及上市櫃公司等罰案，全年恐衝破2.53億元。

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