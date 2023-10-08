信用卡業者 砍機場接送權益

疫後出國旅遊觀光潮大爆發，使銀行信用卡業者所提供的機場接送服務使用率大增，但在盛況背後，卡友的機接權益正悄悄縮水，連無限卡或世界卡這類頂級卡別也不例外。國銀信用卡部主管不諱言，以成本觀之，一年機接費用估計至少上千萬元，多家發卡大行早已不堪負荷，只能直接取消或拉高消費門檻兩種方式，縮水機接權益。

目前，國內前十大發卡行分別為中信、國泰、玉山、北富銀、台新、星展、聯邦、永豐、遠銀及一銀。星展銀由於合併花旗銀行消金業務，因此信用卡發卡量八月一口氣升至第六名。

但根據多家發卡大行官網所列示的最新機接權益，除非是「超級頂級」卡別，否則每家發卡大行超過八成以上卡別，以前一年機接還有四趟，但現在機接次數一年僅剩兩趟。

根據上述前十大發卡行官網最新資料，除非是最頂級，如航空聯名卡最頂級卡別，一年還可以有最多六趟接送，否則一般消費者所適用的卡別大多數都只剩下二趟，若還能有三趟或四趟，已經算相當不錯。

舉例來說，中信銀的華航聯名「鼎尊無限卡」、台新的昇恆昌聯名卡、富邦ＩＭＰＥＲＩＡＬ尊御世界卡，以及雖然非前十大，但同樣有提供一年最多六次機接的元大鑽金智富I cash聯名卡，以及兆豐銀行頂級卡包括世界卡、無限卡的級別，都可說是在眾多卡別極其少數的例外，像國泰世華最新版的長榮航空聯名卡，免費六次機接的卡別亦僅限「極致無限卡」，一般無限卡只有兩次。

另外，永豐銀行、聯邦銀行的所有世界卡別，以及台新銀行提供的三商美邦和國泰航空世界卡，仍提供每年最多四次的機接優惠，也算少見。

兆豐銀行的無限卡和世界卡所提供的一年最多六次機接，除了前二次外，第三次開始，亦要求每消費滿二十萬，才可再多使用一次。

官網所列示的機接權益優惠到期日，絕大部分是到今年底，也就是明年開始，這些權益會否繼續縮水，在業者的成本壓力負荷之下，變數越來越大。

對於同業的接場接送權益大縮水，一家大型發卡行的主管私下坦言，主要是疫後報復性旅遊潮「把銀行信用卡業者都嚇到了」！

這位主管分析，以往大家在優惠服務上，對使用率及客戶刷卡量，這兩大指標都會互相比對來作精算，倘若以現在的使用率之高，一趟機接的車費得花一千多元來估計，卡戶至少得花卅萬，信用卡業者這項服務提供才能回本。

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