信用卡4大服務 明年恐縮水

疫後觀光旅遊潮大爆發，也使得信用卡業者行銷成本負擔跟著一起爆量，根據多家發卡行的內部統計，成本最重有四大共同項目，這四大項目除了直接和旅遊有關的機場接送、高鐵升等之外，另外兩個則是市區停車、電影院免費票，這四大項目由於造成業務沉重壓力，因此明年起，有進一步縮水可能。

其中在高鐵升等上，銀行業者指出，這和機場接送一樣，也是由於觀光旅遊的需求，帶動使用率大增，明年很可能再拉高適用高鐵升等的最低消費門檻。

市區停車和免費電影票，也造成信用卡業者很大的壓力，一位卡部主管無奈指出，疫後國人外出消費娛樂及用餐需求增加，使這兩項的使用頻率「直線上升」，尤其是通膨效應，有市區停車場調漲費用，信用業者不可能長期自行吸收損失，因此明年起市區停車的信用卡免費優惠，可能也會取消，或拉高可使用的消費門檻。

至於機場接送，發卡行除直接把每年可使用的機場接送次數縮水外，還有另一個鮮少為外界知道的「撇步」，那就是內部有進行每月機接次數的「總量管制」，也就是即使民眾已用信用卡買機票，或刷全額團費等使用資格已符合，但倘若超過該總量管制次數，一位卡部主管私下直言，「還是無法完成派車」！

由於銀行自己有每月派車費用的成本考量，因此透過對次數的總量管制控制成本，這種情況下，持卡人最好前一個月就把車訂好，免得當月訂已叫不到車。

商品推薦