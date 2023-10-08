匯市最前線／台幣32~32.5元整理
台股持續反彈，帶動新台幣匯率上周五（6日）升值5.4分，收在32.207元，連三升並為近半個月新高，成交量縮至13.275億美元。
新台幣上周五盤中最高32.205元、最低32.277元。過去一周，新台幣匯率先貶後升，累計全周升值6.1分，升幅為0.19%。
展望後市，匯銀主管認為，短期內新台幣匯率將維持32~32.5元區間波動整理。
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