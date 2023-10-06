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新台幣升5.4分 收32.207元
台北外匯市場新台幣兌美元今天收32.207元，升5.4分，成交金額9.31億美元。
新台幣兌美元今天開盤價為32.21元，最高32.205元、最低32.277元。
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