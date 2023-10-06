2023年度創櫃公司投資媒合會報名即將開跑
櫃買中心為協助創櫃公司強化財務體質及推動業務發展，增進創新企業與投資法人交流機會，訂於2023年11月8日(周三)假櫃買中心11樓多功能資訊媒體區舉辦2023年度創櫃公司投資媒合會，歡迎各創投業者、金融機構及企業投資部門踴躍報名參加。
創櫃板成立10年來逐步建構涵蓋多元創新思維的生態系統，這次活動將聚集具發展潛力的創櫃公司進行簡報發表，邀請的公司包括綠能環保類的正崴生物、李連資源，生技醫療類的醫百科技、健談，文化創意類的麗文文化，生活健康類之寶貝友、暮盆、丰丹嚴選、鐵碳企業及其他類的峰安車業等共十家公司。募資簡報後並安排創投業者、金融機構及企業投資部門與創櫃公司進行分組交流與互動。
櫃買中心期透過這活動，串聯有潛力的創新企業與投資法人間的互動及媒合，一方面讓專業投資人更了解創櫃公司的特色與核心價值，進而發掘優質投資標的，另方面則為協助有資金需求之創櫃公司得以強化財務體質，讓創新企業有機會加速推動業務發展。櫃買中心對創新企業的扶植不遺餘力，每年均舉辦創櫃公司與專業投資人之媒合活動，有意參加者，請自10月6日(周五)起至櫃買中心官網 (網址：www.tpex.org.tw) 首頁\櫃買活動\報名活動項下報名。
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