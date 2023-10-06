AI 軍備競賽白熱化 法人：定期定額布局科技股參與投資機會

美國聯準會在9月會議暗示年內還將升息一碼，且預期2024年僅會降息兩碼，而非6月會議時預估的四碼，消息傳來讓市場大感震驚，投資人認為「更長時間高利率(Higher for Longer)」的可能性提高了，也導致近期股債震盪加劇；不過，在美股11大類股中，自9月聯準會會議至今，向來利率敏感的科技股意外相對抗跌，而這可能與投資人持續看俏科技股中長期表現有關。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯表示，生成式AI可望成為下一波提升全球生產力的關鍵因素，那些透過運算能力、模型建構、數據處理而將生成式AI產品或服務付諸實現的企業將尤其受惠。AI只不過是關注十大數位轉型(Digital Transfomation)主題之一，還關注新商業、數位媒體轉型和元宇宙、安全雲端和軟體即服務(SaaS)、數位客戶參與、金融科技和數位支付、電氣化、物聯網和5G、網路安全、工作未來等主題，事實上，整個數位轉型契機都令人感到興奮。

根據資誠(PwC)的預估，到了2030年，AI可望為全球經濟帶來高達15.7兆美元的貢獻，這個數據甚至超過中國大陸和印度的總產值。晶片製造商輝達(NVIDIA)可說是這波AI熱潮的最大受惠者之一，其執行長黃仁勳先前直呼這是一個新時代的開端，世界各地的企業正從通用型AI轉向加速運算和生成式AI，與此同時，AMD、高通、Dell、新思科技、Palantir、Snowflake等多家科技公司也都看好未來AI的發展，甚至認為AI已經展現出它的長期驅動力。

富蘭克林坦伯頓科技基金投資布局囊括十大數位轉型(Digital Transfomation)主題，其持有的AI相關概念股接近四成，包含NVIDIA、微軟、Snowflake、CrowdStrike、MongoDB等公司，隨AI題材持續發酵，它們均可望成為AI的早期受惠者，值得留意的是，基金經理人強納森‧柯堤斯本身是理工背景出身，畢業於倫斯勒理工學院(Rensselaer Polytechnic Institute)電機工程學系，且曾在通訊產業擔任軟體工程師，這些經歷能幫助他有效掌握最新科技脈動，並抓準新科技趨勢投資機會。

富蘭克林證券投顧表示，科技股短線仍受到利率前景、投資人情緒等因素影響而震盪；不過，在各家企業加速導入AI下，AI的軍備競賽正式開打，大家都不願意成為AI趨勢的落後者。值此AI持續發展之際，布局與其緊密關聯的科技股可望同步坐上順風車，科技股本身也相當適合長期定期定額投資，過去20年來，任意月份進場定期定額投資史坦普500科技指數三年，平均報酬率為26.6%，正報酬機率超過九成，而對於風險承受度較低但又想參與科技股行情的投資人來說，則可選擇以美國穩定月收益平衡型基金為投資組合核心，並定期定額搭配科技產業型基金，打造攻守兼備的投資組合，藉以共享科技股的中長期投資利基。 9月聯準會會議後至今，美國各大類股累積漲跌表現。（資料來源：彭博資訊，統計自2023／9／20至2023／10／4日）

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