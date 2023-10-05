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金融三業前八月賺破6千億元 全年挑戰史上次高

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

受惠投資收益增加、低基期紅利顯現，金融業獲利愈趨樂觀。據金管會統計，今年前八月金融三業（銀行、證券期貨投信和保險業）稅前盈餘6,051.07億元，已超過去年一整年獲利，年增幅擴大到11%、雙位數成長，因保險業獲利成長動能擴大所致。

金融三業獲利巔峰出現在2021年，當年狂賺了9,356億元，次高則是2020年的6,753億元，今年前八月已衝破6,000億元，金融圈樂觀看全年獲利有機會挑戰史上次高6,753億元的紀錄。

法人說，壽險和銀行業獲利主要來自投資收益增加、及去年因認列防疫保單虧損造成低基期，兩大利多均有利第4季年增率再擴大。

第4季金融業獲利前景仍以保險業最為動見觀瞻，台幣貶值的匯兌利益抵銷了高漲的避險費用、加上新錢投報率維持高檔，可提振壽險業獲利，但仍需注意股市回檔、壓抑了實現資本利得空間。

金管會公布金融業2023年前八月獲利，三大金融業中，銀行業獲利3,755.9億元、年增21.6%，證券期貨投信業賺706.17億元、年增45.8%，保險業賺1,589億元、年衰退再降到15%，保險業重拾獲利動能。

銀行局副局長童政彰說，銀行業前八月獲利持續改寫歷年同期最佳紀錄，更已達去年全年獲利的87%，主因是股匯債市順風、帶動國銀投資收益增加，升息效應及財管、刷卡回穩，也讓銀行利息淨收益和手續費收入都增加。

據統計，本國銀行、外銀、在台陸銀、信合社、票券、郵儲等六大銀行業別中，以本國銀行、信合社前八月獲利各年增29%、及21%最高，主因是投資收益增加所致。

年減幅較大的是郵儲和在台陸銀，獲利各年減52%及35%，前者是因國外投資未實現損失增加，後者則是因兌換利益及投資收益減少所致。

券商期貨投信業也受惠台股前八月量價齊揚，前八月稅前盈餘706.17億元，年增45.8%。其中券商賺545.7億元，投信業賺110.3億元，期貨業賺50.1億元，又以券商年增53.2%最佳。

證期局副局長黃厚銘說，台股價揚，券商自營、承銷收益年增122.5億元，經紀業務年增30.5億元，均挹注券商獲利；期貨商獲利擴大是因升息，自有資金和保證金的利息收入增加，投信業則是因資產管理規模擴增，推升基金管理費收入。

保險業前八月賺1,589億元、年衰退再降到15%，其中壽險業賺1,493億元、年減43.5%但已逐月縮減，脫離防疫險之亂的產險業賺96億元，較去年「黑翻紅」主因是承保利益增加。

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