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金融三業前八月大賺逾6000億！ 今年有望成史上獲利次高紀錄

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會發布今年前八月的金融三業獲利。本報資料照片
金管會發布今年前八月的金融三業獲利。本報資料照片

金管會今日公布今年前八月獲利，統計數據顯示，金融業前八月大賺6051.07億元，其中，銀行獲利3755.9億、保險業1589億、證券業706.17億元，較去年同期增加11%，去年為近九年來新低，今年應該有望為史上獲利次高紀錄。

銀行局公布，今年前八月銀行獲利3755.9億，較去年同期增加667.2億，增增增幅21.6%，其中，本國3458億，較去年同期增加785億，對此銀行局副局長童政彰說明，主要和股債市匯率的影響有關，包括投資淨收益，股息評價淨利、手收都同步增加，但票券獲利減少12.5億元，主要因為升息使得利息費用高於收入。

保險局副局長林志憲指出，壽險8月底為1493億獲利，較去年同期2643億減少1150億，主要因為投資損益，因此，比去年減少812億，產險業8月底為獲利96億，去年同期則因為防疫險為-765億，年增861億。

而就統計數據觀察，由於壽險受評價損益影響，因此產壽險合計仍比去年同期獲利減少。

證期局副局長黃厚銘則指出，證券商前八月的獲利為706.17億元，較去年同期增加189.49億，因自營與承銷受惠股價上升，獲利增加122.4億，此外，經紀增加30.5億，期貨15.86億，因為利息在上升，客戶保證金存款利息收入也再增加，投信顧資產規模上升，所以獲利增加16.39億元。

證券商 金融業 保險 銀行業 產險

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