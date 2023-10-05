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9月外資匯出逾千億 連三個月抽腿台股…關鍵原因曝

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
據金管會最新公告，9月外資淨匯出32.82億美元，約折合新台幣1,059億元（以9月底台幣對美元收盤價32.268元估算）已連續三個月抽腿台股。聯合報系資料照
據金管會最新公告，9月外資淨匯出32.82億美元，約折合新台幣1,059億元（以9月底台幣對美元收盤價32.268元估算）已連續三個月抽腿台股。聯合報系資料照

金管會最新公告，9月外資淨匯出32.82億美元，約折合新台幣1,059億元（以9月底台幣對美元收盤價32.268元估算）已連續三個月抽腿台股，累計前九月淨匯入規模再縮減到105.56億美元。

為何9月續淨匯出？證期局副局長黃厚銘說，主因是美國利率持續維持高漲、美債殖利率飆升、美元指數走揚，造成新興市場資金外流。

但他仍強調，整體而言，今年來台股不論在亞股中的漲幅、殖利率和本益比等基金面，仍非常亮麗，今年前九月外資仍呈淨匯入105.65億美元，顯示外資對投資台股仍具一定信心。

若進一步觀察今年前九個月，外資淨匯出入的變化，除4月、7月、8月及9月是淨匯出外，其餘五個月都是呈現淨匯入，且1月、5月淨匯入額各排名史上單月第三和第四大，顯示外資仍認可台股基本面

金管會的外資淨匯出數字，是以外資投資台灣的「資產面」做計算，主要是外資投入本金的進出，與央行單純計算的「現金流」的盈餘匯出數字不同。

也就是說，外資前九月仍呈淨匯入105.56億美元，可視為外資仍是增加對台灣投資本金；若對照外資同期賣超上市櫃股票共769.3億元台幣，則顯示外資減降台股部位，但並未將投資本金匯出，資金仍留在國內。9月底外資累積餘額是2,265.37億美元。

外資 台股 新台幣 金管會 基本面

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