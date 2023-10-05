里程碑！凱基銀率先與高市府合作 推社宅刷卡繳租金服務
開發金控（2883）旗下凱基銀行領先業界與高雄市政府都發局合作，共同推出信用卡繳納社會住宅租金服務，未來都發局所興建的社會住宅約3,213戶的住戶，都可透過凱基銀行「KGI inside」的繳費API，使用信用卡線上繳納租金，享受便捷友善繳款體驗。
近年因疫情影響改變民眾支付習慣，高市府都發局本著服務民眾的初心，期盼拓展多元化繳費服務措施以滿足民眾需求。凱基銀行則積極協助政府推動社宅政策，持續深耕民眾在繳款方式的便利性，特別與高市府都發局共同合作，將信用卡繳費功能帶入社宅租金繳納的情境，住戶可使用任一家合作銀行信用卡，透過手機掃描帳單上QR CODE就可以即時用信用卡繳納租金，改變過去住戶只能以轉帳繳納租金，為民眾提供更便利的支付場景。
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