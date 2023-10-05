數位部：雲市集匯聚2000多種 SaaS 方案 逾5萬次申請

為協助各行各業邁向數位轉型，數位發展部於今(15)日，辦理「2023年台灣雲市集SaaS博覽會」，部長唐鳳將親自出席為雲市集銷售TOP20頒獎，現場規劃AI、Trust-tech、ESG發展的多場趨勢論壇及各行各業SaaS雲端應用方案展示與互動等，共有40家資服業者參展、近500家企業到場共襄盛舉，展現我國SaaS商在數位轉型的服務能量。

台灣雲市集自2021年7月成立以來，通過提供小額數位點數的補助，鼓勵國內各行各業首先採用成熟的雲端解決方案(SaaS)來實現數位轉型。雲市集匯聚了近400家資訊服務業者和逾2,000多種SaaS方案，幫助各行各業輕鬆採用租賃和行動化方案，降低了數位轉型的門檻。截至今年9月底，已經有超過5萬次的申請來自各行各業。

唐鳳於致詞時表示，數位發展部成立的重要目的之一，就是協助各行各業數位轉型，譬如台灣雲市集補助的對象，除了中小企業之外，也陸續擴大像是稅籍店家、社創組織、合作社等，期待各行各業都能順利邁向數位轉型。

「2023年台灣雲市集SaaS博覽會」共有40家資服業者參與這次的盛會，並分為「產業應用市集」、「Martech行銷科技」、「TOP20暢銷精選」三大展示專區。在「產業應用市集」展區，以日常生活中會使用到的SaaS為主題，譬如餐飲、零售、美容、健身、遊憩等，原來數位轉型早已落實在你我的日常生活裡。「Martech行銷科技」展區，則以數位行銷的SaaS為主題，帶領觀展者從集客導流、行銷互動、客戶經營到數據分析，瞭解如何應用雲端方案行銷，讓企業品牌能被更多人看見。「TOP20暢銷精選」展區，則以台灣雲市集上最受歡迎的SaaS為主題，分為：開店平台、POS及點餐系統、企業管理及數位行銷四種類型的方案最受中小企業的青睞與導入。

另外，上午的趨勢分享與下午的雙主題論壇則邀請共16位領袖專家，分享對於數位轉型趨勢、技術創新(如雲端運算、數據分析、Trust-tech、AI for ESG)、產業應用(如長照、零售、美容、不動產)獨到的見解與心法，讓與會者能輕鬆融入數位轉型的情境之中，感受數位科技趨勢發展對未來生活型態的影響。

為了鼓勵各行各業導入，現場有「集點歡樂送」活動，只要參觀展區集點就可以獲得消費抵用券、現場下單還可以抽獎。除了實體展示外，台灣雲市集網站則搭配博覽會活動同步進行線上促銷，凡是在10月5日至10月20日於台灣雲市集下單的企業，除了可參加抽獎外，還有機會可以獲得由TOP20廠商贊助「方案買一送一」的獎項，總價值超過百萬，讓企業明年續約免煩惱。

想要數位轉型但不知從何開始的企業，可立即上台灣雲市集網站，都能在這裡找到答案！歡迎各行各業即刻開始邁向數位轉型，一同感受數位科技帶來的便利與效益，創造更數位與更美好的台灣。

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