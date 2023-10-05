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基富通App上線首周下載量破3萬 體驗好禮再加碼

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
基富通App兩大獨家、三大功能特色(資料來源：基富通)
基富通App兩大獨家、三大功能特色(資料來源：基富通)

國內最大基金交易平台－基富通歡慶七周年，近日正式推出專屬理財App，累計近一周下載量已突破3萬人次。為了讓更多國人簡單快速學會基金理財，基富通提供下載體驗可獲得百元超商購物券，而且名額從原定的2.5萬名，加碼到4萬名，透過App下單再享終身0手續費優惠。

近年來越來越多人運用共同基金理財，根據集保基金資訊觀測站最新數據統計，今年截至8月底為止，境內外基金申購金額合計達3.96兆元，其中，主動式基金申購金額最多，達1.95兆元，其次是ETF、貨幣型基金分別有1.07兆元、0.94兆元，顯示共同基金為國民理財的重要工具。

基富通總經理王浩宇表示，基富通成立的目的就是為了推動普惠金融發展，將基金理財推廣給更多國人，同時善用平台資源造福國人，所以歷經一年多來的努力，開發出專屬基金理財的App，不僅貼近投資人需求，更融合基富通的4大特質，包括：安全交易環境、多元基金選擇、完備人生理財方案、低廉交易成本。

王浩宇表示，基富通App有兩大獨家資訊，不用加入會員都可以免費觀看，即獨家調查全台基金公司的市場看法，建立投資市場熱度排行的量化指標，作為定期定額與單筆投資的指引，以及網羅各基金公司、基金達人獨門觀點，客觀、深入淺出剖析熱門話題，帶領投資人快速了解投資大小事。

就App操作介面，基富通依據選基金、買基金、看績效的投資旅程出發，務求做到輕、快、好、用。在選基金部分，每檔基金都有個別的基金資訊小卡，各期間績效一次呈現，也能多檔基金自由篩選、排序，此外，還提供配息與退休理財專區、定期定額或單筆熱搜基金、任兩檔基金比較等貼心功能。

買基金部分，除了終身0手續費優惠，更領先同類型App，提供生物辨識功能，不用記憶與輸入複雜密碼，只要藉由臉部或指紋的獨特性，便能夠快速又安全登入、交易與查看個人帳戶現況。看績效時，個人基金資產都採用視覺化圖表呈現，並且完整紀錄在途交易、歷史交易資訊，讓人人都能簡單好上手。

王浩宇

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