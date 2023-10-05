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凱基證券、凱基期貨積極造市 獲期貨鑽石獎2大獎肯定

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

凱基證券及凱基期貨於今年度期交所舉辦之期貨鑽石獎蟬聯佳績，分別囊括「期貨交易輔助人交易量鑽石獎」第一名及「期貨經紀商交易量鑽石獎」第二名，備受各界金融產業專家學者肯定。期交所近年推動商品創新提升市場動能、完整強化期貨市場價格穩定功能、強化夜盤風控機制以及建置期貨市場 ESG 資訊平台，凱基證券、凱基期貨皆積極參與推廣，並鼓勵客戶透過期貨商品進行避險及投資，更落實推動永續發展。

凱基證券期貨交易輔助人交易量多年來穩居同業第一，經紀暨財富管理通路處主管孫成保表示，過去一年期交所的新商品，從110年的小型電子期、小型金融期到6月上市的「半導體30期貨」，凱基證券都積極推廣，像是透過社群平台，如LINE官方帳號、FB粉絲團等，以淺顯易懂的內容引導投資人對期貨商品有完整的認識，更透過持續優化「隨身e策略APP」獲年輕投資人的喜愛，將持續秉持「致力于您的富足人生」的品牌精神，以真誠的服務態度，成為客戶的最佳投資夥伴。

凱基期貨總經理陳瑞珏表示，感謝主管機關打造穩健創新的金融環境，讓台灣期貨市場在面臨全球金融高通膨瞬息變動的環境之際，111年仍展現出極佳的韌性，交易量達3.8 億餘口更創下歷年次佳。凱基期貨將持續推動數位轉型及創新，透過升級智能交易平台、精進開戶系統與作業流程、規劃建置行動顧問及策略交易平台全面優化客戶體驗等，期許未來凱基期貨與期交所一同成長，為期貨市場再創新猷。

凱基證券、凱基期貨將秉持「以客戶為中心」、「值得信賴」的核心價值，提供更多元的商品標的、更溫暖的貼心服務，同時持續配合期交所各項業務推廣，促進金融環境發展，為投資人打造更完善的交易體驗。

期貨交易 凱基證

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