備戰「極端情境」…金融業 尋找第三地中心

台海情勢緊張，金融業在「極端情境」下能否維持營運不中斷引發關注，知情人士透露，金管會主委黃天牧上月率領金管會多位一級局處長，分批找來大型銀行開會，針對營運持續計畫及核心資料保全兩大重點聽取專案報告。

金融圈人士指出，台灣有六家「大到不能倒的銀行」，包括中信、國泰、台北富邦、兆豐、第一、合庫等六家銀行，已分批向金管會提出簡報。金管會在會中除了要求銀行客戶的資料能在第三地有效備援，最在意的就是一旦碰到戰爭、重大天災等「極端情境」，金融業者如何能滿足民眾的基本需求，尤其是提款的服務，不能讓民眾生活開銷受到衝擊。

根據多家大型銀行向金管會所提的報告方向，應該會前往海外第三地，例如新加坡，尋找第三地系統和資料雙備援的方式進行；將系統或資料存放在境外公有雲，是目前被認為最安全、最重要的因應措施，包括境外資料中心，核心主機及周邊系統都可放在公有雲。此外，數位部正在規畫的低軌衛星，也是在為此作準備，屆時可和金融業的運維計畫互相搭配。

大型銀行規畫，國內已經有主中心、備援中心，現在要找的是「第三地中心」，Google、亞馬遜等境外的公有雲，屆時會是金融業的目標。一旦台灣發生極端情境，導致主中心、備援中心無法運作，在此之前，銀行會把所有資料送到第三地雲端，相關資料雖然無法直接在雲上面運用，但可先保存，等到極端情境消失、系統重建之後，就可把資料取回。

至於提款服務，最有可能的作法是把民眾帳戶餘額的資料送到雲上面，若對外海纜還可以通，結合低軌衛星，在資料被公有雲保存的前提之下，民眾有手機就可提供金融服務，另一種做法是回到沒有電腦的時代，由銀行用人工記帳、保存報表的方式，讓民眾提款。