股匯震盪 國家隊PK熱錢

外資熱錢昨空襲台北股匯市，上演「國家隊大戰熱錢」的戲碼。台股在八大公股行庫撒銀彈穩盤下，指數雖暫時免於破底，但仍以大跌一八○點作收。至於匯市則呈現豬羊變色的大逆轉走勢，央行鐵了心拋匯阻貶台幣，與外資「你丟我撿」，台幣匯率從盤中重貶逾一角，轉為升值○點三分，收在卅二點三二五元。

政經影響 美國股債波動

三日公布的八月美國職缺意外增加，對勞動市場緊俏的疑慮升高，引發投資人對聯準會升息、利率長期維持高檔的擔憂，帶動美國十年期公債殖利率突破百分之四點八，創二○○七年來最高水準，美元指數也升破一○七的高點，加上美國聯邦眾議院議長麥卡錫遭到罷免，政經動盪造成美股三大指數收黑。而美股下跌、美債遭大舉拋售，也導致外資熱錢昨大舉撤出台股在內的亞洲主要股市，就連匯市也受到波及。

中央銀行總裁楊金龍昨天上午在立法院財委會備詢，朝野立委關切台幣匯率近日走貶，楊金龍表示，卅二點五元不是「防線」，央行關注的是台幣匯率「相對穩定」，雖然台幣匯率貶值，但其他幣別的貶值幅度更大，因此台幣匯率沒有所謂的「貶值底線」。

面對立委追問「台幣匯率是否還有貶值空間」，楊金龍回應，主要是由市場供需決定，但在市場激烈變動時，央行一定會進場調節。

台幣重貶 央行出手穩匯

而楊金龍在立院表態後，上午還重貶的台幣匯率午後「變天」。大型國銀交易室主管說，央行在收盤前揮軍進場，且砸下重金阻貶台幣，估計央行昨天拋出九億美元，與熱錢匯出量近乎相同。匯銀主管說，「老大（指央行）是以具體行動展現維護匯率穩定的決心，絕對不是只有說說而已」。

匯銀主管指出，儘管央行昨天出招穩匯，但若國際美元持續走強，加上日圓、人民幣等主要亞幣也走貶，央行只能隨時進場調節緩和貶勢，暫時無法扭轉國際局勢，不排除台幣近日就可能測試卅二點五元大關。

台股重挫 公股護盤緩跌

不只台北匯市，台股昨天也呈現國家隊與外資對作的景象。美股走跌、外資大賣台股二五九億元，大盤指數昨開低走低，盤中一度重挫二五一點。不過，隨著國家隊銜命進場買超逾七十億元，展現護盤決心「連二買」，配合投信連四十四日買超，使跌點緩步收斂。

但八大公股行庫和投信聯手仍不敵外資賣超，台股終場仍大跌一八○點、收一萬六二七三點，盤中最低來到一萬六二○三點，距九月廿二日前波低點一萬六二○二點僅「差一點」就破底。

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