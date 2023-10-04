連晶片都能被盜撬！兆豐銀開發「一體成形」信用卡防堵

詐騙盛行，不只網路盜刷嚴重，連在手邊的實體信用卡，都曾經傳出晶片被調包的案例。兆豐銀今日宣布，與萬事達卡合作推出一體成形的造型晶片信用卡，保障民眾用卡安全，首波將限量發行5千張，兆豐銀強調，安全更勝傳統的嵌入式晶片。

日前有民眾指出，明明實體卡片就在手邊，卻收到銀行發的刷卡通知，仔細一看，原來是信用卡上的晶片神不知鬼不覺被偷偷撬出來調包，歹徒早就帶著真正的晶片到處盜刷。兆豐銀說明，將突破以往傳統將晶片以黏貼方式固定在卡片上的做法，製程中直接將造型晶片嵌入卡體，「一體成形」之下，晶片結構相對穩固，無法被撬走調包，這次則選在兆豐旗下網購不限通路、不限金額，最高4%現金回饋向來有網購神卡之稱的新版「e秒刷」，對這種一體成型的晶片卡初試啼聲。

兆豐銀行近年猛衝消金，在消金事業群副總陳昭蓉領軍下，個金獲利比重逐年上升，今年目標預計要達26％，而除了銀行敲門磚的信用卡業務快速成長，近5年來流通卡數已從2019年的89萬卡成長突破至現今的114萬卡，且有別於其他公股進件來源多為行員的狀況，兆豐有高達三成都是自來件，為民眾自主性辦卡，且日前兆豐更率公股銀行之先。

此波限量發行5千張的造型晶片信用卡，除了取材自台灣吧的黑熊角色(名為黑啤)，晶片更與上方的黑熊與石虎卡通圖樣相呼應，使該卡有防盜功能之外，也凸顯台灣生態保育的重要性。

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