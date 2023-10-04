出國觀光保平安 金管會推薦國人投保旅平險加保三大項目

疫情過後國內外掀起旅遊風潮，金管會今日特別呼籲，民眾於規劃旅遊時，除了選擇最基本的旅平險之外，還可再透過附加條款加強保障，包括傷害醫療費用附加條款、海外突發疾病醫療健康保險附約、加保旅行不便保險等。

因應出國觀光熱潮，民眾除安排旅遊行程、蒐集旅遊資訊及準備各項旅遊用品外，亦可依自身需求規劃購買適足之旅行相關保險保障，以因應旅遊中的相關風險。金管會指出，民眾規劃旅遊保險時除可選擇最基本的旅行平安保險，保障旅遊期間內，因遭受意外傷害事故，致其身體蒙受傷害而致失能或死亡之風險外，亦可搭配傷害醫療費用附加條款，保障旅遊期間受傷就醫衍生的醫療費用支出風險。

另外，金管會也推薦出國旅遊可加保海外突發疾病醫療健康保險附約，保障在海外因突發疾病住院、門診或急診診療所需之費用風險。

第三種則是加保旅行不便保險，金管會說明，這是保障因旅程取消、班機延誤、旅程更改、行李延誤、行李損失及旅行文件損失等相關風險，其中旅程更改保險可提供海外旅行期間，因目的地發生天災所致被保險人更改預定行程所增加的交通或住宿費用，讓旅遊更安心，例如因為颱風而使行程延誤，旅遊不便險就有涵蓋理賠。

旅行平安險及旅遊不便險投保管道多元且便利，金管會指出，民眾除可按一般傳統投保方式，如透過業務員、保險經紀人、保險代理人，或臨櫃投保外，亦得透過網際網路投保。

金管會提醒民眾，各家保險公司提供旅遊保險商品項目組合各有特色，在投保前應詳加瞭解相關保障內容、範圍、除外責任及理賠條件等，並依自身需求規劃購買適足的旅行相關保險保障，以移轉旅遊相關風險，讓旅遊期間的保障更為周延。

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