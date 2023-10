響應「世界投資者週」！期交所參與主辦聯合論壇 促進金融知識普及

臺灣期貨交易所為響應國際證券管理機構組織(IOSCO)「世界投資者週」(World Investor Week, WIW)與世界交易所聯合會(WFE)「金融知識普及敲鐘」(Ring the Bell for Financial Literacy)活動,於今(4)日假金融研訓院菁業堂舉辦「2023世界投資者週聯合論壇」,邀請期貨市場專家學者進行「臺灣期貨市場之數位科技運用、永續發展及創新」的3場專題演講及1場綜合座談。

「世界投資者週」係 IOSCO 自2017年發起之全球性活動,目的為提升全球對投資人教育與保護之重視,鼓勵各國辦理金融教育活動,培育投資人金融素養。「金融知識普及敲鐘」係 WFE 自2019年起與 IOSCO 合作於世界投資者週期間舉辦之活動,號召旗下交易所會員舉辦活動共同響應。期交所積極響應,除共同主辦此次論壇之外,亦舉辦校園模擬交易競賽,協助校園年輕人建立正確期貨交易觀念,並開辦宣導課程,提升交易人期貨選擇權之財務知識,以達到金融知識普及。

配合本次論壇主題《韌性×數位×永續》,期交所特別邀請國立臺灣師範大學管理研究所教授兼智能與指數化投資研究中心總召集人蔡蒔銓、永續金融與影響力投資學院執行長謝明華及國立清華大學計量財務金融學系及數學系合聘副教授韓傳祥分別就AI與永續指數在投資上之應用、ChatGPT:期貨與現貨市場的投資服務及AI在期貨選擇權定價與避險的應用等議題進行專題演講。另外亦再邀請期貨公會理事長陳佩君及期交所副總經理楊朝舜與3位教授共同就臺灣期貨市場創新及韌性發展趨勢及未來展望進行座談。

期交所董事長吳自心表示,期交所將持續努力推出更多元化的商品並提升期貨市場韌性,期交所開業25週年,推出新版企業識別標語「TAIFEX CARES」,展現期交所關心、用心及愛心的企業形象。「Cares」代表期交所關心期貨市場所有參與者,期交所秉持此一精神,建構公平、效率、安全且具國際競爭力的市場,並關心弱勢族群,回饋社會,永續發展,善盡企業責任。

期交所此次與證券交易所、櫃檯買賣中心、集中保管結算所、臺灣理財顧問認證協會(PFA)、投信投顧公會(SITCA)、退休基金協會(PFA)、台灣金融分析專業人員協會(CFASociety Taiwan)、台灣不動產投資協會(CCIM)與台灣金融研訓院(TABF)等,共10個金

融單位共同於10月2日至6日舉辦為期一周的「2023世界投資者週聯合論壇」,同時以實體及線上直播方式舉行,邀集國內外金融業者與財經學者齊聚一堂,就全球經濟與金融市場最新發展與趨勢進行剖析,活動期間吸引近萬名金融從業人員與投資人參加,有效促進臺灣資本市場金融知識普及並強化投資者保護意識。

