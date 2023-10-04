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保險電商易安網 A 輪融資 和碩、全家便利商店成新股東

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

網路保險平台易安網今天宣布完成A輪融資，投後估值突破2億元。2021年由PChome網路家庭參與Per A輪投資後，這次股東再增加全家便利商店以及和碩（4938）集團旗下的企業投資機構和鼎創投。

易安網從網路投保出發，並藉由與PChome和全家便利商店等策略股東的既有需求，擴展法人企業險的服務，未來會陸續朝向網路、企業以及實體通路的全通路保險經紀人前進。

本次的投資人之一、和鼎創投副董事長，將來銀行前總經理劉奕成表示，保險科技業者將構築購買保險的新興通路，期待雙贏合作後迸發出火花。

易安網是本土網路保險平台，與超過25家保險公司進行合作與系統串接，在易安網上可購買到不同家保險公司的保險商品，是名符其實的「保險電商」，先後在疫苗險及寵物險等市場取得保經代網路投保銷售第一名的成績。範圍涵蓋產險以及壽險，現已擁有超過20萬人的網路投保客戶。

易安網總經理王定凱表示，先前大量消費者透過網路投保防疫險，加深了國人對於網路投保的認識與了解。實際上，國人平均一年花費超過13萬元在保險商品，是世界排名的前段班，但網路保險投保佔比卻尚未達10%，顯示還有很大的進步空間。

保險 全家便利商店

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