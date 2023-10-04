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Edenred宜睿智慧發表iPhone手機NFC感應式即享券

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

在數位化普及發展下，消費者對於非接觸式、交易便利的支付工具使用意願持續提升，全球電子票券專家Edenred宜睿智慧今日(4日)宣布，將攜手各界合作夥伴發表 Apple 錢包NFC應用的「感應式即享券」，為台灣消費者帶來更方便快速的核銷體驗。

Edenred在台10年來以使用者體驗為優先，觀察使用者在電子票券上的操作痛點，擴展多元的創新應用場景。2022年率先為電子票券市場引進「品牌自選＋面額任用」功能，從消費通路到商品選擇賦予消費者高度客製化彈性；2023年Edenred合作中國信託商業銀行等跨界夥伴，結合 Apple 錢包與 NFC 票券，推出「感應式即享券」，提供台灣消費者更升級的電子票券使用體驗。

未來用戶將即享券加入iPhone 裡的「錢包」app 後，透過NFC技術感應，不需經歷解鎖手機、點選票券等過程，只需將 iPhone 或Apple Watch 靠近刷卡機上方進行感應，就可快速完成核銷，操作簡單快捷。

Edenred台灣總經理吳宗翰表示，能在台灣市場推動結合 Apple 錢包 NFC技術的感應式即享券，對於Edenred來說是非常重要的里程碑，相信若能持續加入多元創新應用，能夠大幅提升電子票券在台灣的普及率。

根據Edenred問卷調查發現，台灣有超過六成使用者近一年常用票券類型為電子票券，驗證了電子票券使用趨勢持續升溫的現況。在NFC技術導入後，更可為感應式即享券使用體驗帶來「核銷更快速」、「操作更便利」及「使用更安全」等優勢，Apple 錢包 NFC首個導入應用場景即將於Global Mall環球購物中心正式啟動。

NFC 消費 Apple

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