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元富證券與全家便利商店合作 共創投資即生活新型態

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元富證券與全家便利商店合作讓投資即生活，全家便利商店數位金融部部長劉東豪(左)、元富證券公共事務暨行銷部資深協理許恬忻(右)（元富證券/提供）
元富證券與全家便利商店合作讓投資即生活，全家便利商店數位金融部部長劉東豪(左)、元富證券公共事務暨行銷部資深協理許恬忻(右)（元富證券/提供）

新光金控（2888）旗下元富證券與全家便利商店獨家跨界合作，藉由全家超商逾1,650萬會員數，以異業合作共創投資即生活新型態，透過「全家」APP指定連結即可至元富證券進行開戶並獲豐富好禮，而其點數又可兌換元富證券手續費抵用金，更豐富客戶的生活與投資。

元富證券公共事務暨行銷部資深協理許恬忻表示，元富證券向來致力金融教育的推廣，首次跨界至生活消費領域，除了以異業合作提升雙品牌話題，也是想推行投資即生活的概念，小錢即可投資、投資本來就是為了更美好的生活，生活中處處有投資好點子，掌握生活脈動可以感受到投資趨勢。元富證券成為首家加入全家Fa點數生態圈的證券商，透過全家會員APP指定連結開戶讓投資更生活。元富證券繼舉辦元富好Young演唱會、嗨玩百年迪士尼等增加生活樂趣的活動後，特與全家便利商店合作，以擴大並貼近大眾日常生活。

全家便利商店數位金融部劉東豪部長表示，全家（5903）深耕會員經濟，會員點數「Fa點」更以好累積、好兑抵、好運用三大特性深受1,650萬會員喜愛，會員於全家店舖結帳只需出示會員條碼或報手機號碼，每消費1元即可累積1點全家Fa點，實用性高、運用方式多元，為市場中高度活躍的點數；此次更攜手元富證券展開跨界點數交換合作，讓生態圈中的金融理財類項目中更完整，同時結合雙方產業特質優勢，使生活的小額消費都可變成投資的助力，不僅放大點數價值，更提升點數應用的多元性，創造點數價值的正向循環。

元富證券與全家便利商店推出「開戶超好禮，馬上交易趣」活動，即日起至12月31日前透過全家會員APP指定連結完成開戶，送全家Fami錢包500元購物金與Fa點2萬點（限額5,000名，數量有限，贈完為止），交易再送全家FamiCollection衛生紙2串與Fa點1萬點；11月1日更將於全家APP兌點趣推出Fa點888點兌換元富證券手續費的點數交換服務。活動期間符合開戶禮資格者，台股電子下單交易滿新台幣10萬元，再加碼送Fami!ce全家霜淇淋1支，每人每月最高享100支Fami!ce全家霜淇淋回饋，三個月最高可拿300支霜淇淋，投資之餘還能成為霜淇淋富翁。

全家便利商店 元富

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