證交所攜手周邊單位 舉辦為期五日2023世界投資者周聯合論壇

眾所期盼的國際金融界盛事「世界投資者周（World Investor Week, WIW）」於10月第一周隆重展開！臺灣證券交易所與其他周邊單位及投資理財領域專業協會亦積極響應此全球性活動，攜手合辦「2023世界投資者周聯合論壇」，10月2日至6日總計超過40場精彩演講及座談，其中10月5日(四)下午場論壇由證交所策劃，將邀請研究智庫、學術界和業界的專家學者，討論碳權、永續淨零轉型、數位科技潮流及產業創新實力，幫助企業和投資人掌握趨勢，並了解資本市場提供的支持和助力。

2023世界投資者週聯合論壇在10月2日於台灣金融研訓院舉辦盛大開幕活動，特別邀請總統府秘書長林佳龍、金管會主任秘書蔡福隆等貴賓親臨現場，期許藉這次論壇共同拓展大眾對於投資理財的正確認知，提升投資人韌性應變力、金融數位力及永續創新力。開幕典禮由證交所、櫃買中心、臺灣期貨交易所、集保結算所、臺灣理財顧問認證協會、台灣金融研訓院、投信投顧公會、退休基金協會、台灣金融分析專業人員協會、不動產投資協會等10個主辦單位首長的致詞影片揭開序幕。

證交所總經理簡立忠於開幕後聯合記者會表示，證交所歷年均響應WIW活動，例如至校園辦理金融教育講座，協助年輕學子建立投資觀念，加強風險意識，提升對投資人教育和金融知識普及的重視。今年擴大與其他周邊單位及投資理財相關協會合辦為期五日的論壇，涵蓋議題廣泛而全面，且實體和線上同步進行，相信能發揮綜效，擴大宣導效益。

開幕活動後，證交所副總經理陳麗卿於「如何持續強化投資人保護與防詐」座談會，暢談公司治理對投資人保護的重要性。陳麗卿指出，良好的公司治理能協助企業管理運作，提供有效監督機制，促進企業兼顧股東等利害關係人的權益，對投資人保護具積極意義。台灣從以前的「公司治理藍圖」，到現在的「上市櫃公司永續發展行動方案」，都與保護投資人息息相關。

其中，「深化企業永續治理文化」要求公司設置獨立董事、審計委員會、公司治理主管等，期強化公司內部結構設計和監督，防止經營層舞弊或濫權。「精進永續資訊揭露」包含要求編製永續報告書，提升非財務資訊透明度，使市場發揮監督效能；另為增進資訊可比性，證交所新推出一站式服務網站「ESG InfoHub」，整合上市公司ESG資訊，並利於查詢ESG商品、溫室氣體盤查等，未來將建置永續報告書產製平台，協助減輕ESG資訊揭露成本。「強化利害關係人溝通」措施則包括採行電子投票、逐步調降每日股東會家數上限等，以增進投資人參與並發揮外部股東的監督力量。

2023世界投資者周聯合論壇將持續進行至10月6日下午，在滿滿五天的精采論壇活動中，將由提升投資韌性、防範詐騙、加密資產、AI應用、數位轉型、退休規劃、永續淨零、碳權等多角度切入，匯集最先進的投資新浪潮，延伸探討攸關金融、財富管理產業發展的趨勢潮流，以及潛在的投資契機，幫助與會者站在巨人的肩膀上眺望全球投資脈動。想要了解最新全球投資趨勢與學習理財規劃的民眾，不要錯過這場年度盛會！活動詳情請見：https://wiwforums.tw/

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