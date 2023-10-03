金管會打強心針：台股今年上漲17％ 主要亞股僅次日本
金管會今（3）日打強心針，指出統計至10月2日為止，今年以來台股上漲17.11％，漲幅在主要亞股中僅次日本的21.71％。金管會強調，台股基本面尚屬穩健，統計至10月2日，信用交易整戶擔保維持率為174.59%，為台股打氣。
金管會指出，美股四大指數2日多收紅，道瓊微幅收黑。今日亞股多數下跌，台股收盤指數16,454.34點，下跌102.97點，跌幅0.62%，成交量2,557.16億元，外資賣超157.21億元。
同時段日股下跌1.77%、新加坡下跌0.84%、港股跌3.09%、韓國休市、上海休市。台股今日下跌0.62％相對有撐。
金管會指出，今年以來至2日為止，台股上漲17.11%，僅次於日股漲幅21.71%，高過韓國漲幅10.22%、上海漲幅0.69%、新加坡跌幅1.31%、香港跌幅9.97%，顯示台股表現優於多數亞股。
金管會指出，台股基本面尚稱穩健，截至8月底本益比18.09，現金殖利率達3.64%，加計股票股利為3.74%，國內上市櫃公司截至8月底累計營收約25兆元，累計營收金額雖較去年同期減少10.90%，惟均為歷年同期第3高。
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