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金管會打強心針：台股今年上漲17％ 主要亞股僅次日本

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
金管會發布金融三業最新的股債投資統計。本報系資料照片
金管會發布金融三業最新的股債投資統計。本報系資料照片

金管會今（3）日打強心針，指出統計至10月2日為止，今年以來台股上漲17.11％，漲幅在主要亞股中僅次日本的21.71％。金管會強調，台股基本面尚屬穩健，統計至10月2日，信用交易整戶擔保維持率為174.59%，為台股打氣。

金管會指出，美股四大指數2日多收紅，道瓊微幅收黑。今日亞股多數下跌，台股收盤指數16,454.34點，下跌102.97點，跌幅0.62%，成交量2,557.16億元，外資賣超157.21億元。

同時段日股下跌1.77%、新加坡下跌0.84%、港股跌3.09%、韓國休市、上海休市。台股今日下跌0.62％相對有撐。

金管會指出，今年以來至2日為止，台股上漲17.11%，僅次於日股漲幅21.71%，高過韓國漲幅10.22%、上海漲幅0.69%、新加坡跌幅1.31%、香港跌幅9.97%，顯示台股表現優於多數亞股。

金管會指出，台股基本面尚稱穩健，截至8月底本益比18.09，現金殖利率達3.64%，加計股票股利為3.74%，國內上市櫃公司截至8月底累計營收約25兆元，累計營收金額雖較去年同期減少10.90%，惟均為歷年同期第3高。

台股 金管會

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