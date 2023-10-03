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國銀前八月賺3,458億元飆新高 全年挑戰5,100億元

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

據金管會統計，8月本國銀行稅前獲利523億元，累計前八月賺3,458億元、年增29%，單月與累計前八月獲利，同步改寫史上同期新高紀錄，若以過去八個月、月平均賺432億元來看，若未來四個月國銀沒有重大踩雷案，全年獲利有望上探5,100億元。

8月單月國銀稅前盈餘523億元，月增15.5%、年增29%，其中國內賺407.5億元、占78%，海外市場貢獻占比22%中，以OBU單月賺55.6億元、月增17.8%最多。

累計前八月賺3,458億元、年增29%，續創史上同期新高，銀行局副局長林志吉說，有兩大原因，一、股匯債市順風、帶動國銀投資收益增加，二是，升息效應，利差擴大讓銀行利息淨收益增加。

前八月獲利結構中，仍以國內賺2,631.5億元、占比76%最多，海外市場貢獻24%中則以大陸分行賺35.7億元、年增1.98倍最高，林志吉說，主因是利息淨收益和投資收益，其中很大一部分是人民幣匯兌利益。

據數據顯示，本國銀行今年前八月投資和其他淨收益1898億元、年增降到21.8%，利息淨收益3,999億元、年增14.4%，手續費收益1,393.5億元、年增15%，呈現投資收益動能大降，但利息淨收益、手續費年增則大增的此消彼漲態勢。

其中投資收益年增從之前「倍數」成長，降到僅兩成，主因是8月股債市逆風，讓銀行業金融評價出現減損，其次Swap（換匯）收益也逐漸縮減。

銀行主管坦言，上半年因升息紅利、大吃Swap（換匯）的機會財已逐漸消退，下半年對Swap投資收益已轉趨保守，已有部分銀行業者已下修全年swap投資收益。

該主管說，Swap機會財消退有兩大主因，一、壽險業因保費減少、對Swap需求降低，二、預期升息屆頂，投資人也延後承做，Swap交易趨緩，預估Swap收益上半年攀頂後，估下半年會逐漸下滑。

另一家法人說，即便銀行業投資收益動能趨緩，但還好另外兩大獲利支柱，淨利息收益維持高檔、手續費收入動能也恢復，核心業務獲利動能仍在；展望全年，全年獲利將比去年佳、有機會維持雙位數成長，明年配息仍可期待。

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